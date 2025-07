Nuovo esterno per la Juventus: dal Brasile per 20MLN

Igor Tudor ha chiesto molti rinforzi per la sua Juventus e ora la dirigenza sta accelerando per colpi importanti: si chiude per l’esterno.

Le difficoltà incontrate nella passata stagione dovranno essere solo un brutto e lontano ricordo per il mondo bianconero che vuole tornare a gioire e vuole tornare a offrire grandi sogni anche alla tifoseria. Per farlo c’è bisogno di migliorare la rosa in tutti i reparti e fare in modo che Tudor possa avere a disposizione calciatori di primo livello e soprattutto scelti da lui.

Il mercato della Juventus sta entrando nel vivo, sta diventando sempre più interessante e ora spuna un nome nuovo per la fascia: si può chiudere in una settimana.

Calciomercato Juventus, colpo dal Brasile per la fascia

La rosa della Juventus è già molto forte ma non è ancora completa in tutti i reparti. Lo scorso anno si sono vissute difficoltà che ora non si possono sottovalutare e quindi la dirigenza si sta muovendo ocn largo anticipo per arrivare a chiudere il prima possibile tutti i colpi “necessari”.

Ci sono molte trattative aperte in casa Juventus e ora è il momento dell’accelerata decisiva, anche per anticipare la folta concorrenza e migliorare in fretta la rosa a disposizione di Igor Tudor.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus ha bisogno di un nuovo esterno e ora sta insitendo per un nome nuovo dal Brasile.

Juventus: nuovo esterno dal Brasile, arriva Joaquin Piquerez

La Juventus vuole un nuovo esterno di difesa. Ci sono diversi profili sotto l’attenzione della dirigenza bianconera che vuole portare a Torino calciatori di prima fascia per potersi giocare al meglio le chance di tornare in alto.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus ha messo nel mirino Joaquin Piquerez del Palmeiras. Il terzino sinistro uruguaiano è un classe ’98 e si è ben distinto in questa stagione in Brasile anche per la sua duttilità, visto che sa giocare anche da difensore centrale.

La Juventus ora spinge forte per Piquerez come nuovo esterno sinistro per avere la fascia completa il prima possibile e fare in modo che Tudor possa lavorare con una rosa più larga possibile sin dai primi giorni di preparazione della nuova stagione.

Tutto su Piquerez: servono 20 milioni

La Juventus vuole Piquerez del Palmeiras e ora spinge sull’acceleratore. L’uruguaiano ha convinto anche durante il Mondiale per Club e per questo ora si deve volare in Brasile per chiudere l’affare.

Il Palmeiras chiede 20 milioni di euro per cedere Piquerez ma la Juve vuole provare a chiudere sui 12 milioni più bonus e portare subito a Torino un nuovo esterno titolare.