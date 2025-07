Juventus, scambio in Spagna: McKennie la carta vincente

Novità interessanti in casa Juventus per un nuovo scambio in Spagna. Ecco l’occasione da cogliere al volo grazie a Weston McKennie: l’addio ai bianconeri

Tutto può cambiare per il futuro della Juventus grazie alla cessione di Weston McKennie. Il centrocampista bianconero è pronto a volare in Spagna: spunta un possibile scambio a sorpresa con il top club della Liga.

Novità importanti dalla Spagna per la Juventus. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: ecco la nuova occasione per il futuro della squadra bianconera. McKennie è la chiave per una nuova soluzione a centrocampo: Tudor ha chiesto subito nuovi innesti di qualità per competere subito in Champions League. Saranno ore calde in casa bianconera per mettere a segno affari decisivi per la prossima stagione: la nuova occasione da cogliere al volo per incrementare il tasso tecnico della rosa della Juventus.

Calciomercato, nuovo intreccio in casa Juve: la mossa a sorpresa

Una nuova svolta in vista della prossima stagione per continuare a sognare in grande. Spunta il nuovo intreccio dalla Spagna per il nuovo affare a centrocampo: scopriamo le novità dell’ultim’ora per l’occasione da urlo per la svolta in casa Juve.

La dirigenza bianconera continua a lavorare senza sosta in ottica futura. Spunta il nuovo intreccio da urlo in vista della prossima stagione grazie al centrocampista Weston McKennie. Come riportato dall’emittente, ABC Sevilla, c’è anche il Real Betis sulle tracce del giocatore bianconero che è pronto a cambiare aria.

Nel frattempo la dirigenza bianconera potrebbe così pensare sempre al talentuoso giocatore argentino, Giovani Lo Celso, che è sempre nel mirino dei top club europei. Saranno ore intense per conoscere la prossima destinazione di McKennie, abituato a giocare in diverse posizioni di campo. A Torino è stato protagonista anche come terzino, mentre in altre occasione è stato schierato come trequartista.

Lo Celso è voglioso di iniziare una nuova avventura anche in Serie A: è stato accostato a numerosi club italiani in questi anni, ma il suo trasferimento non si è mai concretizzato. Ormai ci siamo per la nuova occasione di mercato in ottica futura per una nuova svolta decisiva: la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore. La Juventus sarà ancora competitiva in vista della prossima stagione: la novità assoluta dalla Spagna per rivoluzione ancora il centrocampo a disposizione di Tudor.