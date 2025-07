Calciomercato, svolta per Sesko: intreccio con Osimhen

Novità interessanti in vista della prossima stagione per il colpo Sesko. L’attaccante sloveno è pronto a sognare in grande: due big italiane sulle sue tracce

Tutto ruoterà intorno alla situazione futura di Victor Osimhen. L’attaccante del Lipsia è pronto a dire addio al club tedesco per una nuova soluzione immediata: un intreccio decisivo per accettare la nuova destinazione in Serie A.

Le big italiane sono molto attive sul fronte calciomercato per chiudere subito per il nuovo colpo in attacco: un nuovo intreccio in Serie A per anticipare la folta concorrenza per l’attaccante sloveno Benjamin Sesko. Una nuova mossa strategica in vista della prossima stagione: spunta l’affare a sorpresa per conoscere la prossima destinazione dell’attaccante sloveno. Una voglia immensa per incrementare il tasso tecnico delle big italiane che sono pronte ad accoglierlo in Serie A: scopriamo gli ultimi dettagli in vista della prossima stagione.

Calciomercato, sprint per l’attacco: arriva Sesko in Italia

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, l’Al-Hilal ha mostrato interesse per Sesko e ha chiesto le condizioni di un possibile accordo: il Lipsia non è disposto a concedere sconti. Anche due top club di Serie A hanno recentemente chiesto informazioni, ma al momento l’operazione sembra difficile.

Tutto dipenderà anche dal futuro di Victor Osimhen che dovrà prendere una decisione in vista della prossima stagione. L’attaccante nigeriano è stato accostato anche al Galatasaray: l’Al-Hilal continua a fargli la corte per strapparlo alla folta concorrenza. L’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis che dovrà valutare le condizioni del suo trasferimento: tutto ruoterà intorno al pagamento della clausola da 75 milioni di euro.

Sesko è pronto a volare in Italia per iniziare una nuova avventura suggestiva nel calcio italiano. Già in passato è stato accostato anche al Napoli, ma ora Milan e Roma potrebbero avere la meglio. Una nuova mossa strategica per mettere a segno il nuovo colpo in Serie A: ormai ci siamo per la fumata bianca.

L’attaccante sloveno dovrà subito prendere la decisione per conoscere la sua prossima squadra. Ecco la nuova occasione in vista del futuro in Serie A: ecco l’occasione di mercato per ambire a grandi palcoscenici. Saranno ore calde per prendere la miglior decisione possibile in vista della prossima stagione. Un nuovo intreccio di calciomercato per sognare in grande per quanto riguarda il futuro dell’attaccante sloveno.