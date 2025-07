Milan, arriva il nuovo centrale: scambio con un big in Arabia

Il Milan è pronto ad annunciare nuovi innesti di qualità in vista della prossima stagione. Spunta la nuova occasione dall’Arabia Saudita: arriva il difensore

Saranno ore calde in vista della prossima stagione in casa Milan. I rossoneri sono al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Max Allegri: un momento decisivo per puntare in alto dopo alcune stagioni vissute tra alti e bassi. Ormai ci siamo per arrivare alla fumata bianca per un nuovo scambio in Arabia.

La dirigenza rossonera è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Max Allegri. Spunta così la nuova occasione da prendere al volo con uno scambio a sorpresa in Arabia Saudita. Il Milan ha intenzione di chiudere subito per nuovi colpi funzionali all’idea di gioco dell’allenatore livornese. Una voglia immensa di allestire una rosa competitiva per tornare a lottare per lo Scudetto, la nuova occasione in Serie A per pensare a nuovi risvolti decisivi.

Calciomercato Milan, sprint per il difensore: l’occasione dall’Arabia

La dirigenza rossonera è al lavoro per continuare il percorso di crescita in Serie A. L’obiettivo principale resta il ritorno immediato in Champions League per tornare a vincere trofei importanti anche in campo internazionale. La società rossonera si è subito affidata all’esperienza di Max Allegri: scopriamo il nuovo dettaglio dall’Arabia Saudita.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, su X l’Al Nassr ha individuato Christian Pulisic come potenziale obiettivo per rafforzare il proprio attacco. Il club sta valutando internamente i prossimi passi con l’obiettivo di includere anche il difensore spagnolo, Aymeric Laporte, in possibili trattative con il Milan.

Il club rossonero potrebbe sacrificare l’attaccante statunitense per arrivare così a Laporte in modo tale da rinforzare la difesa del Milan. Saranno ore calde per conoscere i prossimi obiettivi di calciomercato in casa Milan. Max Allegri è al lavoro per dare subito la giusta fisionomia alla squadra rossonera per partire subito a mille in vista della prossima stagione.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare subito alle firme del possibile affare in Serie A. Laporte è pronto a tornare in Europa all’età di 31 anni dopo aver vestito le maglie di Athletic Bilbao e Manchester City. Un nuovo intreccio decisivo per continuare a sognare in grande: ecco l’occasione di mercato da cogliere al volo per accontentare tutte le parti coinvolte.