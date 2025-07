50 MLN per il centravanti: l’Inter compra in Germania

L’Inter è alla ricerca di nomi nuovi che possano garantire una stagione di alto livello: ora spunta un nuovo centravanti di alto livello.

I nerazzurri hanno completato malissimo la passata stagione ma ora vogliono immediatamente rifarsi e tornare in alto, vincendo anche i trofei per cui saranno in competizione. E per farlo c’è bisogno di grossi miglioramenti in tutte le zone del campo: Ausilio si sta già muovendo su vari tavoli e molto presto possono arrivare delle sorprese importanti che possono stravolgere anche il volto della squadra a disposizione di Cristian Chivu.

L’attacco potrebbe essere il reparto più modificato alla fine del mercato estivo: c’è un profilo nuovo entrato nel mirino dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, nuovo nome per l’attacco: dalla Germania

L’Inter sta muovendo i primi passi sul mercato e dopo aver chiuso qualche novità già durante il Mondiale per Club, ora vuole chiudere altri affari che potrebbero essere importantissimi per il presente e per il futuro della società e anche per lo stesso Chivu.

Il reparto offensivo è stato già ampiamente ritoccato ma non è finita qui: l’Inter cerca ancora un altro attaccante e ora vuole accelerare per un nome nuovo che fa gola al ds e all’allenatore e che può portare una ventata d’aria fresca.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter sta guardando in Bundesliga per il nuovo centravanti: pronto l’assalto decisivo per chiudere il colpo.

Inter, spunta Lois Openda per l’attacco: contatti con il Lipsia

L’Inter ha messo Lois Openda nel mirino. L’attaccante del Lipsia è uno dei migliori talenti del calcio belga e anche uno dei migliori attaccanti che circolano in Bundesliga e il suo profilo piace molto a Chivu che vorrebbe inserirlo in rosa per completare il giro delle rotazioni durante l’annata difficilissima che ci sarà.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Openda è un nome concreto per l’Inter. L’idea dell’allenatore e della dirigenza è molto chiara: in attacco serve un elemento di rottura, un giocatore capace di agire sulla trequarti, centralmente o lateralmente, capace di saltare l’uomo e di dare imprevedibilità all’azione.

Caratteristiche che mancano a quasi tutti gli attaccanti attuali e che invece potrebbero essere fondamentali nell’ambito di una stagione lunga e complicata che non potrà terminare come quella appena conclusa.

Openda all’Inter, le cifre dell’operazione con il Lipsia

Il Lipsia non intende cedere Openda ma ha già fissato il prezzo del suo cartellino: servono 50 milioni. Tanti soldi per l’Inter che non ha intenzione di arrivare a cifre così alte e valuterà come provare ad avvicinarsi pian piano alla valutazione.

L’idea dell’Inter è prendere Openda a un massimo di 35 milioni più bonus. La trattativa è appena iniziata con le richieste di informazioni e i primi gradimenti e rischia di essere molto lunga.