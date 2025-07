Calciomercato, fanno firmare Cambiaso: accordo totale

Andrea Cambiaso è uno dei nomi più importanti per la Juventus in ottica calciomercato: ora lo hanno convinto a firmare.

I bianconeri sono in fase di restyling totale e ci sono tanti calciatori che rischiano di non essere parte della rosa della prossima stagione. Il ritorno in Champions League è vitale dal punto di vista economico per le casse del club che ora può muoversi in modo molto più sereno anche per i prossimi acquisti e presto ci saranno novità.

Il futuro della Juventus passa necessariamente anche dalle scelte che si faranno sul mercato ma bisognerà stare ben attenti a come ci si muoverà per evitare di perdere pezzi pregiati e non sostituirli degnamente.

Calciomercato Juventus, cambia il futuro di Cambiaso

Il nome di Andrea Cambiaso è diventato sempre più importante per la Juventus nell’ultimo periodo. L’esterno italiano ha fatto passi da gigante nella sua carriera, conquistandosi anche la nazionale e soprattutto in posto tra i calciatori più desiderati d’Europa.

A gennaio è stato a un passo dall’addio, con il Manchester City pronto a fare follie per lui ma alla fine si è deciso per la permanenza. E ora la situazione può cambiare ancora in positivo per il calciatore.

Secondo le ultime notizie di mercato, per la Juventus sta cambiando il futuro di Andrea Cambiaso: lo hanno convinto a firmare un altro contratto.

Juventus, Cambiaso punto fermo: pronto il rinnovo

La Juventus deve ripartire da certezze ben precise e da calciatori che sappiano rappresentare alla grande la juventinità. I leader sono fondamentali per portare avanti un lavoro di grande spessore e di qualità e quindi anche Cambiaso è un pilastro di cui Tudor non intende fare a meno.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Juventus ha deciso di accelerare per il rinnovo di Andrea Cambiaso. L’idea è quella di blindarlo definitivamente e renderlo uno dei punti fermi anche per il futuro del club ed evitare che altre società possano convincerlo a dire addio, almeno nel breve.

Il Manchester City a gennaio si era spinto oltre i 50 milioni di euro per acquistare Cambiaso ma la Juve ha resistito e rifiutato. Il pericolo che i Citizens ora tornino a farsi vivi c’è ma Cambiaso e la Juventus vanno verso il rinnovo del contratto.

Rinnovo Cambiaso: le cifre del nuovo contratto

La Juventus vuole blindare Cambiaso e sta accelerando con gli agenti per arrivare velocemente al rinnovo del contratto. L’esterno è uno dei leader e dei capitani dello spogliatoio bianconero ed è pronto a restare ancora a lungo.

La Juventus offrirà un rinnovo a 3 milioni a Cambiaso fino al 2030. Cifre non esorbitanti ma che potrebbero crescere di anno in anno, anche in base alle responsabilità e all’importanza che avrà il calciatore per la rosa bianconera.