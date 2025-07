Milan, due terzini dalla Francia: Allegri li vuole subito

Massimiliano Allegri ha iniziato da qualche settimana il suo lavoro al Milan e sta già lasciando l’impronta: ora vuole i colpi dal mercato.

I rossoneri devono ricostruire totalmente la rosa per far sì che si possa puntare a obiettivi davvero importanti, come annunciato dalla dirigenza nelle ultime settimane. Ci sono tante cose da mettere in ordine e Tare sta provando a lavorare nel miglior modo possibile per accontentare Allegri in tutto e per tutto.

I nomi per il mercato del Milan sono molteplici ma ogni trattativa porta con sé enormi difficoltà che in alcuni casi rischiano di far saltare il banco, soprattutto con l’inserimento di altre squadre.

Calciomercato Milan: servono subito due terzini per Allegri

La cessione di Theo Hernandez e l’addio di Kyle Walker hanno lasciato il Milan senza terzini. I due calciatori non erano più importanti per la società e non sono stati trattenuti né da Allegri né dalla dirigenza che, ora, sta cercando calciatori nuovi e più giovani dai quali ripartire e con i quali costruire il futuro.

Al momento il Milan è senza terzino destro e terzino sinistro e Allegri non è felicissimo della situazione, quindi ha chiesto a Tare un’accelerata importante perché il raduno è iniziato e quindi bisogna velocizzare i tempi per arrivare pronti alla stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ora punta due terzini dalla Francia: si possono chiudere gli affari entro una settimana.

Milan, spunta un nuovo terzino sinistro: le ultime

Il Milan cerca urgentemente un nuovo terzino sinistro per poter sostituire Theo Hernandez. Ci sono stati sondaggi con diversi calciatori ma ora sembra esserci la stretta per un nome nuovo.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, per la fascia sinistra ora il Milan segue Melvin Brand del Nizza. Il difensore francese classe 2000 è un profilo che piace molto a Igli Tare e che ha trovato il consenso anche di Allegri che, però, preferirebbe Miguel Gutierrez del Girona.

Brand è un colpo più semplice da chiudere, per costi e per la concorrenza meno importante che c’è. Con il Nizza si può trovare l’accordo sulla base di un’offerta da 15 milioni di euro, una cifra congrua alle casse rossonere.

Guela Doué si complica per il Milan: dipende da Furlani

Per la fascia destra, invece, il Milan segue Guela Doué dello Strasburgo. Il giovanissimo terzino franco-ivoriano, fratello del più noto Désiré, attaccante del Paris Saint-Germain, è un classe 2002 e uno dei migliori terzini destri della Ligue 1.

Il Milan aveva offerto 15 milioni per Doué ma la proposta è stata respinta dai francesi e ora si punta a un rilancio da 18 milioni più bonus. Lo Strasburgo continua a chiedere 30 milioni di euro per Doué e tutto dipenderà dalla decisione di Giorgio Furlani se voler investire altri 10 milioni per il terzino destro.