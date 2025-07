Milan, il sostituto di Theo: arriva in prestito dalla Spagna

Un nuovo intreccio di calciomercato entusiasmante dalla Spagna. Spunta la nuova occasione in prestito: può arrivare subito dal top club della Liga

Saranno ore frenetiche in casa Milan per una nuova occasione di calciomercato da cogliere al volo. Spunta l’affare dalla Spagna per rinforzare le corsie esterne per trovare in tempi brevi il sostituto di Theo Hernandez. Il terzino francese ha firmato con l’Al-Hilal targato Simone Inzaghi, ma spunta l’occasione in prestito dal top club spagnolo.

Max Allegri continua a lavorare senza sosta durante gli allenamenti a Milanello per trovare subito la quadra perfetta. I rossoneri hanno intenzione di tornare a lottare per lo Scudetto dopo alcune stagioni da dimenticare. Nelle ultime ore è sbarcato a Milano il campione croato, Luka Modric, che non vede l’ora di mettersi a disposizione dell’allenatore livornese. Saranno ore calde per nuovi intrecci di calciomercato dalla Spagna: spunta la nuova occasione in prestito per arrivare alla freccia da regalare al tecnico livornese.

Calciomercato Milan, nuova occasione dalla Liga: spunta la freccia per Allegri

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Milan è sempre alla ricerca per chiudere subito per il sostituto di Theo Hernandez. Spunta la nuova occasione in prestito dalla Spagna: nel mirino c’è sempre Fran Garcia, il terzino spagnolo del Real Madrid. Si è messo in mostra al Mondiale per Club con gol ed assist al bacio, ma ora Xabi Alonso potrebbe dire sì per la sua partenza in estate.

Ci saranno altre novità interessanti per ambire a grandi palcoscenici. Il Milan vorrebbe subito qualificarsi alla prossima edizione delal Champions per rivivere notti magiche in campo internazionale. Sono stati anni bui in casa rossonera, ma con Allegri bis tutto potrebeb cambiare in pochi mesi. Fran Garcia sarebbe un rinforzo ideale per il post Theo Hernandez che ha optato per la destinazione araba all’Al-Hilal. Simone Inzaghi l’ha voluto a tutti i costi dopo che sono stati avversari a Milano per diverse stagioni.

Una voglia immensa di tornare protagonisti in Italia e all’estero: la nuova occasione di calciomercato proveniente dalla Spagna. Il Real Madrid potrebbe pensare alla sua cessione a titolo temporaneo: tutto può cambiare nei prossimi giorni per la svolta decisiva. Saranno ore calde per mettere a segno un nuovo colpo da urlo in Serie A: il Milan vuole sognare in grande.