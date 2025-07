Calciomercato, svolta Grealish in Serie A: intreccio con il Bologna

Novità interessanti per il futuro di Grealish in vista della prossima stagione. Addio al City per iniziare una nuova avventura in Serie A: l’affare a sorpresa

Saranno ore calde per arrivare subito alla fumata bianca del talentuoso giocatore del City. Una soluzione immediata per l’esterno offensivo inglese che vuole sorprendere tutti con la destinazione in Serie A. Una big italiana è pronta a chiudere per l’affare in attacco: ormai ci siamo per la chiusura immediata.

Jack Grealish è pronto a lasciare il Manchester City dopo tanti anni di successi. Il talentuoso esterno offensivo inglese non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in Serie A: accostato a tante big europee, ecco la soluzione immediata. Una voglia pazzesca per sbarcare subito nel campionato italiano con la sorpresa dell’ultim’ora. Le big della Serie A non vedono l’ora di arrivare subito in alto: ecco la destinazione italiana per Grealish.

Calciomercato, intreccio in Serie A per Grealish: la soluzione

Tutto può cambiare nelle prossime ore per il sì definitivo del talento inglese che ha contribuito a scrivere la storia del City. Idee entusiasmanti in ottica futura per arrivare così all’intreccio in Serie A: la soluzione immediata per alimentare sempre di più il percorso di crescita.

Novità importanti per il futuro del talentuoso giocatore del City Jack Grealish. Il Napoli continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: Conte ha chiesto un nuovo esterno offensivo dopo l’arrivo di Noa Lang. Il primo nome della lista è quello di Ndoye del Bologna, ma l’esterno offensivo inglese è l’alternativa numero uno. Saranno ore decisive per conoscere da vicino la decisione di Grealish che dirà addio al City per iniziare una nuova avventura.

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere la sua prossima destinazione. Una campagna acquisti di spessore internazionale per continuare a trionfare in giro per l’Europa. La Serie A lo aspetta a braccia aperte, ma l’ultima parola spetterà al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Ci saranno altri colpi da novanta in casa azzurra per continuare a puntellare la rosa azzurra. Un momento decisivo per sognare in grande per ritornare a vincere lo Scudetto, ma l’obiettivo è quello di vivere notti magiche in Champions League. Dopo il colpo a zero di De Bruyne, ecco la nuova occasione Grealish per Antonio Conte. La chiusura definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni facendo esplodere di gioia i tifosi del Napoli.