Juventus, arriva il difensore dalla Grecia: Tudor ha detto sì

Un nuovo intreccio dalla Grecia in vista della prossima stagione. Tudor ha chiesto nuovi rinforzi per sognare in grande: l’affare a sorpresa

Novità interessanti sul fronte calciomercato in ottica futura. La Juventus vorrebbe tornare subito a lottare per lo Scudetto dopo stagioni altalenanti: Tudor non vede l’ora di tornare ad allenare la squadra bianconera per trovare la quadra per la prossima stagione. Servono innesti in difesa in attesa del ritorno del leader brasiliano Bremer, fermo ormai ai box per infortunio da tanti anni.

La dirigenza bianconera è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Tudor. L’allenatore croato non vede l’ora di tornare a guidare la squadra bianconera dopo l’avventura al Mondiale per Club. Urgono rinforzi di qualità per sognare sempre più in grande: ecco l’occasione da cogliere al volo in Grecia. Un momento decisivo per svoltare definitivamente sul fronte acquisti: scopriamo gli ultimi dettagli della futura operazione, c’è già il sì di Tudor.

Calciomercato Juventus, nuova occasione in Grecia: arriva il centrale

Una nuova svolta in vista del futuro in casa bianconera. La Juventus può subito chiudere per l’affare decisivo: ecco la mossa a sorpresa in difesa, ecco l’occasione da urlo dalla Grecia.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il difensore italiano Lorenzo Pirola è pronto a dire addio all’Olympiacos dopo una stagione importante in Grecia. Ci sarebbe anche la Juventus per ingaggiare il classe 2002 che non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A dopo le sue avventure in giro per l’Europa.

Capitano anche della Nazionale Under 21, ora Pirola potrebbe fare il suo ritorno nel calcio italiano. Un momento decisivo per pensare così al suo futuro in Serie A con un ruolo da protagonsita assoluto. La dirigenza bianconera potrebbe così subito pensare al colpo a sorpresa per puntellare la difesa di Tudor.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per novità da urlo in vista del futuro. Pirola è un profilo giovane pronto a vestire una maglia prestigiosa come quella della Juventus. Ha attirato forti interessamenti dopo la stagione all’Olympiacos: sulle sue tracce ci sono anche altri club italiani come l’Atalanta.

Saranno ore calde in casa bianconera per una nuova svolta dalla Grecia: si continua a sognare in grande per allestire una rosa competitiva anche in Champions League. Ormai ci siamo per arrivare all’immediata fumata bianca.