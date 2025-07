Calciomercato, Zirkzee torna in Serie A: sarà lui il sostituto

Saranno ore calde per il futuro di Joshua Zirkzee. Un nuovo intreccio in Serie A per firmare subito con una big italiana: ecco il nuovo affare per sognare in grande

L’attaccante olandese del Man United non vede l’ora di tornare nel campionato italiano. Anche a gennaio è stato vicinissimo al suo trasferimento in Serie A: ora potrebbe arrivare la fumata bianca tanto decisiva. Una svolta a sorpresa per diventare subito il sostituto del top player pronto a cambiare squadra a sua volta: conosciamo il nuovo intreccio.

Un momento decisivo per conoscere la prossima destinazione dell’attaccante olandese Joshua Zirkzee. Il centravanti del Manchester United è pronto a sbarcare nuovamente in Serie A dopo l’exploit con la maglia del Bologna targato Thiago Motta. Tante big italiane sono ormai sulle sue tracce da tempo, ma spunta il nuovo intreccio decisivo in Serie A. Saranno ore frenetiche per arrivare alla fumata bianca decisiva, ecco la nuova occasione per incrementare il tasso tecnico del reparto offensivo di una big italiana.

Calciomercato, blitz in casa United per Zirkzee: ci siamo per l’affare

Saranno ore calde per arrivare fino in fondo: ecco l’occasione da sfruttare subito in Serie A. Zirkzee vorrebbe subito firmare con una big italiana per mettersi a disposizione in ottica futura.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Quotidiano Sportivo, Joshua Zirkzee non vede l’ora di fare il proprio ritorno in Serie A. L’Atalanta è pronta ad anticipare la folta concorrenza vista l’immediata cessione di Lookman: l’attaccante nigeriano è sempre più vicino all’Inter. L’olandese è pronto così a cambiare squadra per ambire a grandi palcoscenici dopo le tre stagioni con Gasperini superando i 50 gol.

Un momento decisivo per mirare sempre più in alto con la sua volontà di tornare subito in Serie A. Saranno ore intense per arrivare subito al colpo suggestivo in attacco: un affare a sorpresa per continuare ad incrementare il tasso tecnico dell’Atalanta. Juric vorrebbe avere subito a disposizione il sostituto di Ademola Lookman, pronto a firmare con l’Inter nei prossimi giorni per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Si sogna in grande in casa nerazzurra con l’intreccio decisivo in Italia: Zirkzee non vede l’ora di essere all’altezza ancora con un progetto entusiasmante in Serie A. Ecco la nuova svolta per ambire a grandi palcoscenici: il nuovo punto di partenza per l’attaccante olandese.