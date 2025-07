Problemi con il PSG, Donnarumma lascia: c’entra anche la Serie A

Gianluigi Donnarumma è pronto a lasciare subito il PSG: ci sono dei problemi con il club parigino e ora è vicino a un altro accordo.

Il portiere italiano è uno dei più forti al mondo e lo ha ampiamente dimostrato nell’ultima stagione con il PSG, con cui ha vinto praticamente tutto tranne il Mondiale per Club, con l’ormai nota finale contro il Chelsea di Enzo Maresca. Dopo aver vinto ogni titolo possibile, Donnarumma e il PSG possono dirsi addio: c’è qualche frizione che può portarlo immediatamente via dal club parigino.

Il futuro di Donnarumma è da sempre di interesse anche per tutte le squadre del calcio italiano, nonostante i costi siano eccessivamente elevati.

Calciomercato, cambia il futuro di Donnarumma: le ultime

Le prestazioni di Gianluigi Donnarumma sono cresciute di anno in anno, sono diventate sempre più importanti e determinanti, tanto da essere diventato un pilatro del Paris Saint-Germain e poi anche il capitano della Nazionale italiana.

Il suo valore è cresciuto a dismisura e in questa stagione ha vinto il primo Triplete della sua carriera, con la prima Champions League da protagonista assoluto con parate eccezionali e decisive in ogni turno.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Gianluigi Donnarumma sta cambiando proprio in queste ore: ci sono vedute diverse con il PSG e si può chiudere l’avventura.

Donnarumma lascia il PSG: ci sono altre due big

Negli ultimi mesi si è parlato tanto del futuro di Donnarumma e della possibilità di lasciare il PSG per tornare in Serie A. Dopo tante voci e accostamenti anche all’Inter, però, la situazione sta cambiando ancora e per Donnarumma si stanno aprendo altre strade molto importanti.

Secondo quanto si legge sulle colonne odierne di Tuttosport, Manchester City e Bayern Monaco sono sulle tracce di Donnarumma e stanno provando a strapparlo al PSG. Da settimane vanno avanti i colloqui tra i francesi e il portiere napoletano ma non c’è l’accordo.

La nuova politica salariale del PSG ha cambiato modo di offrire cifre enormi. La società di Al Khelaifi ha messo sul tavolo un prolungamento a cifre ridotte per pareggiare gli attuali stipendi: per Gigio si parla di 8-9 milioni di base fissa più 3-4 milioni di bonus legati a vittorie e risultati di squadra.

Donnarumma dà l’ok alle due big: presto l’addio?

Dopo aver vinto tutto al PSG, Donnarumma può firmare per Manchester City o Bayern Monaco. Ai due club non mancano le possibilità economiche per ingaggiarlo ma serve tempo e soprattutto la convinzione di poter chiudere.

E se Donnarumma dovesse scegliere il Manchester City di Pep Guardiola, potrebbe aprire un intreccio anche con la Serie A: il Napoli è interessato a Ederson che può uscire quasi gratis se Donnarumma accetterà i Citizens.