Inter, Chivu ha scelto il centrale: arriva dalla Grecia

L’Inter è pronta a chiudere per il nuovo affare in difesa. Spunta l’intreccio decisivo per Chivu: può arrivare subito dalla Grecia per ringiovanire la retroguardia

Chivu è pronto ad iniziare il ritiro estivo dopo le fatiche del Mondiale per Club. L’allenatore nerazzurro non vede l’ora di accogliere a braccia aperte nuovi rinforzi di qualità in ottica futura: spunta la nuova occasione da cogliere al volo dalla Grecia, l’affare del presidente Marotta.

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Cristian Chivu. L’allenatore romeno ha chiesto nuovi rinforzi dopo il Mondiale per Club: urgono rinforzi di qualità per la prossima stagione con l’obiettivo di ringiovanire anche la formazione nerazzurra. In difesa spunta un nuovo affare a sorpresa: la svolta decisiva dalla Grecia in ottica futura. Saranno giorni caldi per ambire a grandi palcoscenici in vista del futuro: ecco la mossa strategica per un nuovo affare in difesa.

Calciomercato Inter, svolta in difesa: l’occasione dalla Grecia

Un nuovo momento decisivo per continuare a sognare in grande. Il presidente Marotta ha le idee chiare in vista del futuro: spunta la nuova occasione da cogliere al volo.

Come svelato dal portale di calciomercato, TransferFeed, l’Inter è pronta a chiudere per l’innesto in difesa di Lorenzo Pirola dall’Olympiacos. Il difensore italiano, classe 2002, ha attirato gli interessamenti delle big europee: cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha collezionato soltanto una presenza in Prima squadra nel 2020. All’età di 23 anni è pronto a sorprendere tutti dopo la lunga gavetta tra Serie B e Grecia.

Il presidente Marotta è pronto così a regalare un nuovo innesto di qualità a Chivu in vista della prossima stagione. Pirola è stato accostato anche a Juventus e Milan, ma ora l’Inter vuole avere la meglio anticipando la folta concorrenza. Il difensore italiano è stato anche capitano della formazione Under 21: spunta una nuova occasione per la mossa strategica per rinforzare la retroguardia a disposizione di Chivu.

Saranno ore frenetiche in casa Inter per una nuova svolta in vista della prossima stagione. Il difensore italiano non vede l’ora di tornare in Serie A da protagonista per stupire tutti. Dopo la formazione nel settore giovanile nerazzurro, ora è voglioso di nuove sfide proprio in Prima squadra. L’affare si potrebbe concretizzare nelle prossime ore: la nuova occasione da cogliere al volo.