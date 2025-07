Dumfries rompe con l’agente e lascia l’Inter: già scelto il sostituto

L’Inter di Cristian Chivu deve trovare nuove certezze da cui ripartire: ora anche Denzel Dumfries va verso l’addio, scelto già il sostituto.

Il clima in casa nerazzurra sembra essere tutt’altro che sereno in questo periodo. Dopo le cocenti delusioni vissute nella passata stagione ora diversi calciatori sono pronti all’addio e soprattutto lo spogliatoio sta diventando sempre più difficile da gestire. La situazione va tenua attentamente sotto controllo e i prossimi giorni saranno decisivi per arrivare a prendere scelte importanti.

Tra queste c’è quella relativa al futuro di Dumfries che sembra sempre più lontano dal club nerazzurro: l’olandese ha rotto con gli agenti e ora può lasciare l’Inter.

Calciomercato Inter, va via anche Dumfries: le ultime

La rosa dell’Inter è sicuramente una delle più forti, complete e competitive del nostro campionato ma la scorsa stagione è stata tremenda sotto tutti i punti di vista e per questo motivo lo spogliatoio ha collezionato crepe che ora sono difficilissime da correggere.

Il futuro dell’Inter passa dalle mosse di calciomercato che la dirigenza sta provando a mettere a segno: ora c’è anche l’addio di Dumfries da gestire e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità ufficiali.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter è pronta a cedere anche Denzel Dumfries, dando un bel taglio con il recente passato: già scelto anche il sostituto.

Inter, Dumfries ha chiuso con i vecchi agenti: decide il futuro con il padre

Il futuro di Denzel Dumfries potrebbe essere lontano dall’Inter. Gli ultimi mesi dell’olandese sono stati complicati e potrebbero essere stati anche gli ultimi con la maglia nerazzurra indosso.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Denzel Dumfries ha già chiuso con parte del suo passato, bloccando il rapporto con i suoi vecchi agenti e affidando il suo futuro al padre e alle sue scelte personali.

Su Dumfries ci sono le big di Premier League che stanno ragionando sul suo innesto da chiudere già nelle prossime settimane con accordi sulla base di 25-30 milioni di euro con l’Inter e con un ricco ingaggio all’olandese.

Via Dumfries: l’Inter vira su Jackson Tchatchoua

La cessione di Dumfries potrebbe essere importante per l’Inter per ricominciare da volti nuovi e dalla costruzione di una nuova mentalità, con l’arrivo di calciatori con una fame diversa e più accentuata rispetto a quelli che hanno chiuso il ciclo Inzaghi.

Al posto di Dumfries può arrivare Jackson Tchatchoua dal Verona. Ha già l’accordo di massima con l’Inter che dovrà convincere il Verona a cederlo: la base di partenza è di 30 milioni di euro ma l’Inter proverà a non spingersi oltre i 20.