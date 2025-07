Immobile blocca Castro, se ne va in una big italiana: accordo a 40MLN

Il mercato attaccanti sta iniziando a coinvolgere tanti calciatri: ora anche Santiago Castro è pronto a lasciare il Bologna per una big.

L’attaccante classe 2004 è stato molto importante nello scacchiere di Vincenzo Italiano nell’ultima stagione e ha fatto registrare grandi numeri per il minutaggio avuto e per tutto il contesto. Il suo profilo è stato apprezzato per la grande maturità calcistica dimostrata, e proprio per questo motivo può diventare una delle prossime gemme che il club felsineo venderà a condizioni molto vantaggiose.

Il futuro di Santiago Castro può cambiare nelle ultime settimane di luglio. I tanti cambiamenti tra gli attaccanti portano anche al suo addio al Bologna?

Calciomercato Bologna: può andare via anche Santiago Castro

Il nome di Castro è tornato a circolare con forza nelle idee di mercato delle più importanti squadre italiane ed europee, alla ricerca di un attaccante moderno, con prospettive importanti e in grado di diventare un punto fermo per il futuro: essendo giovanissimo può avere una crescita importante.

La stagione positiva con il Bologna agli ordini di Vincenzo Italiano ha confermato il suo potenziale e ora diversi club sono disposti a investire su di lui, prima che il suo valore possa crescere ulteriormente rendendolo, quindi, un colpo complicato.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato, Santiago Castro potrebbe dire addio al club emiliano per restare ancora in Serie A e firmare con una big del campionato.

Juventus su Castro: ora è più di un’idea

La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante al posto di Dusan Vlahovic. Il serbo classe 2000 è ormai un separato in casa e presto dovrà trovare una sistemazione adeguata alle sue caratteristiche e alle sue richieste economiche. Non è la prima scelta di Tudor che ha già chiesto alla società un altro bomber insieme a David, soprattutto se dovesse complicarsi la pista Kolo Muani.

Visto che la trattativa con il PSG per il francese è ancora molto complicata, la Juventus sta iniziando a guardarsi intorno per portare velocemente un altro centravanti agli ordini dell’allenatore croato.

Stando a quanto riferisce Il Resto del Carlno, la Juventus ha iniziato a muoversi anche per altri attaccanti e il primo nome in lista è quello di Santiago Castro, anche se la trattativa con il Bologna non è facile.

Castro alla Juventus: il Bologna non chiude alla cessione

Il Bologna di Vincenzo Italiano giocherà in Europa League e ha cambiato già pelle, inserendo tanti nomi nuovi e lasciando partire i calciatori che hanno chiesto di provare nuove esperienze. Tra questi addii importanti potrebbe esserci anche quello di Santiago Castro.

Castro può lasciare il Bologna che chiede almeno 40 milioni di euro per poter lasciar andare il classe 2004 che è uno degli attaccanti più forti del panorama calcistico italiano e può diventare un perno della Juve.