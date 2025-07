Inter, il Real piomba su Barella: offerta da capogiro, la contropartita

L’Inter dovrà fare i conti con la super proposta per Nicolò Barella. Il Real Madrid vorrebbe subito ingaggiare il centrocampista italiano: la svolta dell’affare

C’è aria di rivoluzione in casa Inter in vista della prossima stagione. Da Calhanoglu a Sommer, ma ora c’è anche il Real Madrid sulle tracce di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro è diventato una bandiera dell’Inter, ma come rivelato dal quotidiano spagnolo As i blancos vorrebbero rinforzare la zona mediana di Xabi Alonso. Il suo profilo è davvero interessante per volare subito in Liga: spunta un’offerta importante, ma occhio alla contropartita tecnica per Chivu. Ore calde in casa nerazzurra per arrivare così alla decisione definitiva: scopriamo i nuovi dettagli per la futura operazione.

Calciomercato Inter, la nuova occasione dal Real: Barella è la chiave

Novità importanti per quanto riguarda l’addio immediato di Barella. Il centrocampista sardo è finito ancora una volta nel mirino di una big europea: ecco la nuova occasione da cogliere al volo con l’inserimento di una contropartita tecnica.

Novità interessanti in casa Inter per la possibile cessione di Barella. L’addio di Rodrygo potrebbe finanziare subito il nuovo colpo a centrocampo per Xabi Alonso. La dirigenza nerazzurra è molto interessata anche al terzino spagnolo, Fran Garcia, che si è messo in mostra al Mondiale per Club oltre all’attaccante Gonzalo Garcia. Profili interessanti e molto giovani pronti per l’immediato, ma utile soprattutto per il futuro.

Una possibile contropartita tecnica per abbassare così le pretese della dirigenza nerazzurra. Barella è diventato il simbolo dell’Inter con prestazioni da incorniciare, ma nell’ultima stagione ha sofferto la pressione come il resto della squadra. Ci saranno nuove cessioni a sorpresa in casa nerazzurra: occhio anche all’addio di Calhanoglu che è finito nel mirino del Fenerbahce.

In casa nerazzurra si continua a sognare in grande dopo la disfatta in finale di Champions League contro il PSG. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, è arrivato Cristian Chivu che dovrà ritrovare la quadra per la formazione nerazzurra. In attacco potrebbe arrivare anchce Ademola Lookman dopo l’arrivo di Bonny per ringiovanire la rosa a sua disposizione. Occhio alla situazione di Barella pronto così a salutare a sorpresa l’Inter come riportato dal prestigioso quotidiano spagnolo.