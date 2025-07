Milan, blitz in Francia: il nuovo difensore per Allegri

Ore calde per mettere a segno un nuovo affare di caratura internazionale. Il Milan sogna in grande, può arrivare subito il nuovo rinforzo in difesa per Allegri

La dirigenza rossonera non vuole badare a spese in questa sessione estiva di calciomercato. Ci saranno rinforzi di caratura internazionale in vista della prossima stagione: un momento decisivo per ingaggiare subito l’ex Torino pronto a tornare da protagonista in Serie A.

Saranno ore intense per conoscere il futuro del Milan targato Max Allegri. La dirigenza rossonera è sempre molto attiva per mettere a segno affari di caratura internazionale in vista della prossima stagione. Saranno settimane di rodaggio totale per essere subito pronti per l’inizio del nuovo campionato: l’obiettivo è quello di tornare subito in Champions League per vivere nuovamente notti magiche a livello internazionale. Il Milan cercherà così di anticipare la folta concorrenza per ingaggiare subito il difensore pronto per la Serie A.

Milan, nuova soluzione in difesa: l’intreccio dalla Francia

Come svelato dall’edizione di Tuttosport, spunta il ritorno di fiamma di Singo per rinforzare la retroguardia a disposizione di Max Allegri. L’ex Torino può giocare anche in una difesa a tre come difensore centrale: l’ivoriano darebbe così maggiori alternative per puntellare così la rosa in vista della prossima stagione.

Singo conosce molto bene il campionato italiano dopo aver militato nel settore giovanile granata. Poi l’esplosione in Prima squadra per poi trasferirsi nel Principato di Monaco. Il laterale del Monaco è pronto a tornare in Serie A dopo aver maturato una grande esperienza a livello internazionale.

Novità interessanti per mettere a segno così un nuovo rinforzo in difesa. Urgono rinforzi di caratura internazionale in vista della prossima stagione: Singo vuole tornare subito da protagonista in Serie A. Un momento decisivo per arrivare così alla nuova occasione da cogliere al volo: il ds Tare è sempre molto attivo per allestire una rosa di spessore per tornare a fare la voce grossa in Italia.

Un nuovo capitolo tutto da scrivere con Max Allegri che non vede l’ora di tornare a vincere alla guida dei rossoneri. Singo potrebbe così subito volare in Serie A firmando con una big italiana: il Milan lo aspetta a braccia aperte per iniziare una nuova avventura insieme.