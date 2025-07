Milan, arriva il nuovo centrocampista: Colombo è la chiave

Nuova svolta in casa Milan per la prelazione per il prossimo centrocampista rossonera. Spunta l’intreccio con Lorenzo Colombo in vista della prossima stagione

La dirigenza rossonera è al lavoro per continuare a sognare in grande con l’obiettivo di tornare a lottare per lo Scudetto. Il Milan è voglioso di nuove sfide dopo anni di purgatorio: spunta la nuova svolta in Serie A grazie all’addio di Lorenzo Colombo, può arrivare subito il centrocampista.

La dirigenza rossonera è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della formazione di Max Allegri. Saranno ore decisive per continuare a sognare in grande: spunta la svolta con l’affare di Lorenzo Colombo in vista della prossima stagione. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così alla prossima operazione di mercato in Serie A: il ds Tare è sempre molto attento al nuovo intreccio in Italia per ingaggiare così il nuovo centrocampista protagonista nel campionato italiano.

Calciomercato, nuovo affare con il Genoa: la svolta in casa Milan

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, nuova accelerata Genoa per l’attaccante di proprietà del Milan Lorenzo Colombo. La trattativa è ai dettagli con le condizioni del club rossoblu che facilitano la chiusura imminente dell’affare. L’operazione si potrebbe concretizzarsi in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio: nel frattempo il ds Tare poterbbe pensare all’affare del centrocampista danese Morten Frendrup che è stato accostato all’Inter per il post Calhanoglu.

Novità interessanti per arrivare subito alla fumata bianca con l’addio dell’attaccante rossonero. Colombo ha tanta voglia di rivalsa dopo gli ultimi anni: il classe 2002 vorrebbe subito dimostrare tutto il suo valore. Ormai ci siamo per una nuova trattativa che andrà a buon fine nei prossimi giorni.

Saranno ore calde in vista della prossima stagione per incrementare il tasso tecnico del Milan. Allegri non vede l’ora di iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in casa rossonera. Novità interessanti in vista della prossima stagione con l’addio immediato di Lorenzo Colombo. Frendrup è pronto a sbarcare a Milano: c’è sempre l’Inter sulle sue tracce.