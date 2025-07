Calciomercato, affare dall’Ucraina: firma con una big della Serie A

Novità interessanti in Serie A per la firma immediata. Spunta il nuovo attaccante che milita nel campionato ucraino: la mossa a sorpresa in Italia

Le big della Serie A sono al lavoro per allestire rose competitive in vista della prossima stagione. Può arrivare subito la firma in Italia per il nuovo attaccante: ecco tutta la verità da conoscere.

Le big italiane sono al lavoro per incrementare il tasso tecnico delle rispettive rose. Spunta un nuovo affare in Serie A per ambire a grandi palcoscenici: ecco la nuova occasione da cogliere al volo. Tutto può cambiare nei prossimi giorni con il nuovo blitz in Ucraina per chiudere subito per il nuovo colpo sorprendente. Scopriamo gli ultimi dettagli per la futura operazione di mercato: può arrivare subito la firma con una big italiana.

Calciomercato, nuovo blitz in Ucraina: la nuova occasione in attacco

Saranno ore intense per una nuova occasione di calciomercato proveniente dall’Ucraina. Spunta l’intreccio suggestivo di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici.

Secondo quanto riferito dal portale di calciomercato, TransferFeed, l’Atalanta sarebbe molto interessata ad ingaggiare l’attaccante burkinabé Lassina Traoré. Attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk ed è all’ultimo anno di contratto: tante big europee sono sulle sue tracce, ma potrebbe sbarcare subito in Serie A per iniziare un nuovo progetto. La sua valutazione si aggira intorno ai 4 milioni di euro.

Saranno ore intense per chiudere subito per nuovi affari in casa orobica. Verso l’addio c’è sempre l’attaccante nigeriano Ademola Lookman: Inter e Napoli sono sulle sue tracce ormai da tempo. Un momento decisivo per continuare così a competere per lo Scudetto: dopo Gasperini è arrivato Juric che dovrà ritrovare la quadra dopo alcune cessioni eccellenti. Il club nerazzurro dovrà correre subito ai riparti soprattutto in caso di addio di Lookman: ormai ci siamo per chiudere l’affare per il suo sostituto.

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della formazione a disposizione dell’allenatore croato. Sarà un campionato avvincente visto il ritorno in auge di Milan e Juventus che cercheranno di disputare un campionato competitivo. L’obiettivo resta il ritorno in Champions League per le big italiane: ecco la nuova occasione di mercato.

Lassina Traorè è pronto a sbarcare in Serie A firmando con l’Atalanta: nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per l’attaccante dello Shakhtar Donetsk.