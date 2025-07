Calciomercato, l’ex United in Serie A: blitz in Turchia

Un nuovo intreccio di calciomercato per l’ex United pronto a sbarcare in Serie A. Ecco la nuova occasione di mercato in Italia: il dettaglio a sorpresa

Saranno ore calde per conoscere il futuro dell’ex centrocampista del Manchester United. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici: la nuova occasione dalla Turchia per il colpo a centrocampo.

Le big italiane continuano a lavorare senza sosta in ottica futura. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: spunta la nuova occasione per l’ex United. Una nuova occasione in vista della prossima stagione per rinforzare la zona mediana: una svolta per l’ingaggio a sorpresa. Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici: conosciamo subito il dettaglio per la futura operazione di calciomercato. Ore calde per la nuova mossa strategica in vista della prossima stagione: tutto può cambiare nei prossimi giorni.

Calciomercato, sprint per il nuovo mediano: affare in Serie A

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, Sofyan Amrabat potrebbe essere un’occasione di mercato nelle prossime ore. Il centrocampista del Fenerbahce è pronto a tornare protagonista in Serie A: tante big italiane sono alla ricerca di un mediano con le sue caratteristiche. Milan e Roma potrebbero così pensare a lui con un rinforzo di assoluta esperienza nella zona centrale di campo.

Una nuova occasione di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Spunta la nuova destinazione in Serie A per l’ex giocatore della Fiorentina: in passato è stato ad un passo anche dal Napoli. Amrabat è pronto a lasciare la Turchia per una nuova occasione di calciomercato in vista della prossima stagione.

Una nuova mossa di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: il centrocampista marocchino vuole subito ambire a grandi palcoscenici con il ritorno in Serie A. Novità interessanti in vista della prossima stagione: l’ex United potrebbe così accettare subito un nuovo progetto interessante con l’obiettivo di rimettersi in gioco nel campionato italiano.

Le big della Serie A sono al lavoro per una nuova soluzione a centrocampo. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per la svolta decisiva di un nuovo affare per Amrabat. Ormai ci siamo per la nuova destinazione in Italia: ecco l’occasione da urlo in vista della prossima stagione. Saranno ore intense per arrivare così alla fumata bianca in ottica futura: la svolta decisiva del nuovo affare in Serie A.