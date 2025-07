Juventus, il nuovo gigante per Tudor: arriva dalla Germania

La nuova occasione di calciomercato in casa Juventus per un nuovo affare in difesa. Può dire subito al top club tedesco: l’intreccio con i bianconeri

Tutto può cambiare nei prossimi giorni in casa bianconera. La Juventus è al lavoro per un nuovo affare suggestivo in ottica futura: ormai ci siamo per la nuova occasione da cogliere al volo per rinforzare la retroguardia di Tudor.

La dirigenza bianconera è sempre molto attiva per una nuova occasione di mercato. Spunta la nuova destinazione per il centrale difensivo tedesco in Serie A: la Juventus vorrebbe subito chiudere per il nuovo colpo a sorpresa. Il dg Comolli cercherà così di avere la meglio per un affare di caratura internazionale: ormai ci siamo per la fumata bianca in vista della prossima stagione.

Novità importanti per arrivare subito alla chiusura del nuovo affare in difesa: Tudor spera di recuperare subito il difensore brasiliano Bremer, fermo ai box ormai da tanti mesi dopo l’infortunio al ginocchio. Scopriamo il nuovo intreccio in casa Juventus per il nuovo centrale dalla Germania: la novità dell’ultim’ora.

Juventus, la nuova occasione in Serie A: l’affare dalla Germania

Come svelato dalle ultime indiscrezioni di mercato sulla Juventus, il difensore tedesco Jeff Chabot ha riferito allo Stoccarda che vuole unirsi ai bianconeri che continuano la ricerca per un nuovo profilo per la difesa. Ora il club tedesco lo lascerà partire solo quando arriverà una buona offerta: i contatti sono sempre in corso.

Conosce già il campionato italiano visto che ha militato in Serie A con la maglia della Sampdoria e dello Spezia. Ora è pronto a tornare così subito in Italia per una nuova destinazione molto ambita. La Juventus è sempre molto attiva per incrementare il tasso tecnico della rosa bianconera a disposizione di Tudor che intende ritrovare subito la quadra.

Un nuovo affare interessante in vista della prossima stagione: il dg Comolli è molto attivo per nuove operazioni di caratura internazionale. Classe 1998, Chabot può vantare già una grande esperienza a livello internazionale: il difensore tedesco potrebbe così tornare protagonista in Serie A.

Una nuova occasione di mercato per sognare in grande in ottica futura per un nuovo intreccio di assoluto valore. Saranno ore decisive per chiudere subito il nuovo colpo di spessore in casa Juve: i bianconeri sono pronti ad ingaggiare il centrale dello Stoccarda.