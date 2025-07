L’Inter compra ancora dal Parma, lo vuole Chivu: accordo a 25MLN

L’Inter sta valutando nuovi innesti per l’inizio della nuova stagione: servono profili già pronti e ora Chivu vuole un suo pupillo dal Parma.

Già è stato chiuso un colpo importante dal Parma, con Ange-Yoann Bonny che è diventato un nuovo attaccante dell’Inter e va a rinforzare il reparto offensivo di Cristian Chivu e può dare un grosso aiuto alla rosa nell’arco della lunghissima e difficilissima stagione che si giocherà da fine agosto in poi. Ma i colpi dal Parma potrebbero non essere terminati: ora spunta un nome nuovo.

Il futuro dell’Inter dipende anche dalle scelte che si faranno sul mercato nelle prossime settimane: ora Chivu spinge per avere un nuovo centrocampista ai suoi ordini.

Calciomercato Inter, nuovo colpo dal Parma: le ultime

L’Inter intende rinforzare la rosa in tutti i reparti e per farlo ha bisogno di calciatori giovani ma già pronti a fare la differenza anche in una squadra rodata e che negli anni ha scritto pagine importanti di storia. Chivu sta riordinando l’assetto dell’Inter, sta facendo di tutto per arrivare a costruire risultati importanti e ora vuole qualche calciatore che già conosce.

Il calciomercato ha già portato qualche volto nuovo in casa interista ma gli affari in entrata potrebbero non essere terminati.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter può chiudere un nuovo colpo dal Parma nelle prossime ore: lo ha scelto Cristian Chivu per la mediana.

Inter-Parma, nuovi contatti: ora piace Mandela Keita

L’Inter sta cercando nuovi profili da portare subito alla corte di Chivu per disputare al meglio la nuova stagione che sta per iniziare: ci sono contatti in corso per calciatori di primo piano.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’Inter vuole Mandela Keita dal Parma. Il centrocampista belga è uno dei nomi che maggiormente interessano alla dirigenza nerazzurra che lo sta seguendo con attenzione su consiglio di Cristian Chivu. Lo ha allenato nella sua parentesi al Parma e ora vorrebbe promuoverlo come prossimo acquisto dei nerazzurri.

Mandela Keita all’Inter sarebbe un ottimo colpo per completare il centrocampo, aggiungere muscoli e corsa e per costruire anche un futuro importante, essendo un classe 2002 con grandi margini di crescita.

Keita all’Inter: stabilite le cifre dell’affare

L’Inter è sulle tracce di Mandela Keita e vuole provare a chiudere velocemente il colpo per poter completare il parco centrocampisti con tutti i nomi che Chivu ha richiesto e che possono essere interscambiabili nell’arco della stagione.

Il Parma apre alla cessione di Mandela Keita ma chiede 25 milioni di euro per cedere il centrocampista belga classe 2002: Chivu lo ha già allenato e ora vuole chiudere l’affare.