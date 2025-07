Ultimatum per Lookman: l’Inter ha già scelto il sostituto

Ademola Lookman era e resta il primo obiettivo per l’Inter in attacco: ora però scatta l’ultimatum da parte dei nerazzurri.

L’attaccante nigeriano è tra i più forti della Serie A, è uno dei nomi che più di tutti fa la differenza a livello nazionale ma è anche quello che sta creando maggiore caos in questo momento della stagione. L’Inter ha portato le sue offerte sulla scrivania dell’Atalanta e aspetta una risposta definitiva ma non intende aspettare troppo e quindi nel breve cambierà obiettivo.

La rosa di Chivu è già forte e competitiva ma va migliorata e perfezionata in qualche reparto e non si può più attendere.

Calciomercato Inter: ultimatum per Lookman

Il futuro di Ademola Lookman è tutto ancora da scrivere. Ci sono grandi novità che possono cambiare le strategie di mercato dell’Inter e anche dell’Atalanta e tutto dipenderà da dove giocherà nella prossima stagione l’attccante nigeriano.

Le due società sono vicine a un accordo ma non proprio vicinissime. Balla ancora qualche milione, serve ancora uno sforzo da parte dell’Inter, anche se la situazione è da tenere sotto controllo.

Secondo le ultime notizie di mercato, l‘Inter ha deciso un ultimatum per Lookman: poi sarà pronto a cambiare obiettivo.

Inter su Lookman: svelato il giorno ultimo

Ademola Lookman è il primo nome su cui sta lavorando l’Inter e il prescelto in assoluto di Cristian Chivu. Il nigeriano è uno dei più forti della Serie A e nell’attacco nerazzurro troverebbe sicuramente spazio per esprimersi al meglio insieme a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Secondo quanto riferise Tuttosport, l’Inter ha deciso di non andare oltre il weekend per Ademola Lookman. Superata questa settimana si andrà su altri obiettivi e non ci sarà più modo e volontà di proseguire nella trattativa con l’Atalanta.

Lookman ha espresso già la sua preferenza ma in questo momento sono le due società che devono mettersi d’accordo e manca ancora una quadra per arrivare al dunque: ora i nerazzurri si stanno preparando per affondare il colpo su altri obiettivi di mercato.

Inter, senza Lookman si va su Nico Gonzalez

L’Inter vuole immediatamente un nuovo esterno d’attacco e ora aspetterà Lookman altre 72 ore. Poi andrà oltre. La rosa va completata e rinforzata in tutti i reparti e non si potrà attendere troppo.

Il nome che resta in cima alla lista dei desideri qualora Lookman dovesse saltare è quello di Nico Gonzalez della Juventus: la base d’accordo si potrebbe trovare sui 20 milioni di euro con i bianconeri. Il calciatore ha già dato il suo ok al trasferimento.