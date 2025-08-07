Singo di nuovo in Serie A a 25MLN: subito titolare in una big

Wilfried Singo è uno dei nomi maggiormente attenzionati in questo momento del mercato estivo: l’ivoriano può tornare in Serie A.

L’esterno ex Torino è oggi uno dei perni portanti del Monaco. Nell’ultima stagione ha giocato, molto bene, anche da difensore centrale e ora il suo profilo è tornato a essere fortemente attenzionato dai club di Serie A, e non solo, che cercano un nuovo difensore da inserire in rosa che sappia giocare sia da esterno che da centrale e che possa fare la differenza ad alti livelli.

Il calciomercato dei club di Serie A è entrato nel vivo e in quest’ultimo mese si possono aprire strade a sorpresa.

Calciomercato: Singo può tornare in Serie A

Il mese di agosto sarà decisivo per tutti i top club che sono alla ricerca di nomi nuovi per migliorare le rispettive rose e per fare in modo che le squadre siano a pari livello ai nastri di partenza della nuova stagione.

Il mercato sta regalando diverse sorprese importanti e ora non sono da escludere colpi di scena che possono lasciare anche i tifosi a bocca aperta.

Secondo le ultime notizie di mercato, Wilfried Singo è pronto a lasciare il Monaco per far ritorno in Serie A, in una big che cerca nuovi difensori.

Singo nel mirino della Juventus: colpo per la difesa

Il calciomercato della Juventus sta entrando nel vivo in questo momento. La rosa è già molto competitiva e pronta ad affrontare tutte le difficoltà che si presenteranno ma ora c’è bisogno di qualche altro rinforzo.

Secondo quanto riferisce Gianni Balzarini, la dirigenza della Juventus sta valutando Singo per la difesa. L’ex difensore del Torino è diventato uno dei pilastri del Monaco, uno dei migliori difensori della Ligue 1 e Igor Tudor lo vorrebbe a disposizione per le prime partite del campionato.

La valutazione su Singo si lega anche alla gestione degli slot per extracomunitari, che rappresenta un elemento chiave nelle strategie bianconere: può arrivare solo uno tra Singo e Sangaré in questa sessione di trasferimenti.

Singo alla Juventus: fissato il prezzo

Wilfried Singo è il primo nome della Juventus per la difesa: i bianconeri sono alla ricerca di un profilo che possa gestire al meglio tutto il reparto difensivo, quindi giocare sia da centrale che sulla destra.

Il Monaco non chiuderà le porte alla cessione di Singo ma dovrà arrivare un’offerta da 25 milioni di euro per convincere il club del Principato a cedere uno dei migliori giocatori della rosa.