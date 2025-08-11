La Juventus prende la gemma del Porto: si chiude a 38MLN

La Juventus è alla ricerca di un nuovo centrocampista e ora vuole chiudere per un colpo a sorpresa dal Porto.

Il futuro della Juventus sta iniziando a costruirsi nel mercato estivo, con Tudor che intende migliorare la rosa attuale e trovare i profili giusti per colmare il gap con le altre squadre della Serie A ed europee per poter puntare ai migliori obiettivi stagionali.

La Juventus sta valutando diversi nomi per la nuova stagione che sta per iniziare e presto può chiudere un colpo a sorpresa dal Portogallo.

Calciomercato Juventus: colpo a sorpresa dal Porto

Gli obiettivi della Juventus sono molto importanti, con tutti i trofei che sono alla portata e che devono portare una grande crescita sia in Italia che in Europa.

La Juventus è pronta a investire cifre importanti per completare la rosa a disposizione di Tudor. I bianconeri sono al centro di una vera e propria rivoluzione e ora possono arrivare nomi nuovi in mezzo al campo per completare la rosa.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus si è messa in prima fila per uno dei migliori talenti del calcio portoghese.

Juventus su Alan Varela: è l’ultimo affare dell’estate

La Juventus ha bisogno di un nuovo metronomo a centrocampo e ora ha iniziato a valutare nomi giovani e in pieno sviluppo

Secondo quanto riferisce Transfermarkt, la Juventus si è messa sulle tracce di Alan Varela per il centrocampo. Gli altri obiettivi stanno pian piano sfumando e per questo motivo ora serve riempire la casella con un nome giovane ma di alto livello.

Alan Varela alla Juventus sarebbe un colpo importante per il presente e per il futuro, visto che si tratta di un classe 2001 che può fare bene anche negli anni a venire e prendersi le redini della mediana.

Juventus, all-in su Varela: le cifre dell’affare

La Juventus sta lavorando con il Porto per trovare un accordo per prendere Alan Varela per il centrocampo. È un nome concreto che presto può diventare davvero importante per i bianconeri.

Il Porto aprirà le porte alla cessione di Varela solo se sarà il calciatore a chiedere la cessione. La Juve sta lavorando per trovare un accordo con il calciatore, in modo che sarà più semplice spingere col club per andare a trovare l’accordo.

I lusitani chiedono 45 milioni di euro per cedere Varela ma l’accordo si può chiudere sui 35 milioni di euro più bonus.