Una scelta controcorrente, raccontata da un padre che conosce il peso dei sogni: tra promesse di grandezza e chilometri di pazienza, la traiettoria di Nico Paz passa per un bivio che nessuno si aspettava.

Nico Paz Rifiuta il Real Madrid per la Champions: Le Rivelazioni del Padre

C’è un momento, nella crescita di un talento, in cui la strada facile non basta più. Con Nico Paz si capisce presto. È un ragazzo classe 2004, trequartista moderno, fisico lungo e piedi puliti. Ha già assaggiato la Champions League con un gol pesante al Napoli nel 2023. Eppure il suo nome, oggi, non fa rumore per un’ennesima vetrina. Fa rumore per una pausa. O meglio, per una scelta.

Qui entra in scena il padre, Pablo Paz, ex difensore dell’Argentina a Francia ’98, anni buoni in Liga con Tenerife. La sua voce non spinge, accompagna. Racconta di un figlio che cerca minuti veri e responsabilità. Racconta di un progetto che lo mette al centro. Racconta anche di chiamate importanti. E di un “non ancora”.

Secondo ricostruzioni di mercato, non tutte ufficializzate, il Real Madrid avrebbe riattivato una clausola di recompra per riportare il ragazzo a Valdebebas. Al momento non risultano note pubbliche sui dettagli contrattuali: cifre e condizioni non sono state rese note in via formale. È un punto chiave. Perché, a prescindere dalla cornice legale, il nodo resta sportivo. E umano.

Più o meno a metà di questa storia, arriva il bivio vero. Nico sceglie di restare con i “lariani”, il Como, dove si sente titolare designato e non comparsa di lusso. La spiegazione, nelle parole di papà Pablo, è lineare: meglio un campo che ti vuole adesso, che una panchina che forse ti applaudirà domani. Meglio un contesto in cui la palla pesa, in cui l’errore brucia e l’azione dopo conta doppio. Per un ventenne, è la differenza tra crescere e sopravvivere.

Le parole del padre: scelte e maturità

Pablo non fa giri. Parla di carattere, di fame, di equilibrio. Sottolinea che la Champions è un faro, non un miraggio: si può inseguire giocandola da protagonista o preparandosi a reggerla sul serio, invece di abitarla da turista. È un messaggio semplice, quasi vecchia scuola: il passo giusto al momento giusto. E se il passo, oggi, si chiama Como, allora la rotta passa dal lago e dalla guida di un tecnico che ha giocato la coppa da dentro, come Cesc Fàbregas. Anche qui: nessuna favola, solo lavoro e un disegno chiaro.

Un progetto che punta in alto

Il Como non promette palcoscenici immediati. Promette struttura, tempo e un’idea. In Serie A il livello è alto, le partite sono lente e veloci insieme. Per un trequartista come Nico, significa imparare a leggere spazi piccoli e punire in pochi tocchi. È lì che tornano utili certe notti europee già vissute. Quel gol al Napoli non è un cimelio: è un promemoria. Sei pronto? Allora dimostralo ogni domenica.

Ci sono aspetti ancora da chiarire. Non sappiamo se la recompra resterà sospesa, se verrà ridiscussa, o se il Real Madrid rilancerà più avanti con un ruolo preciso. Sappiamo però che il ragazzo ha scelto la strada più scomoda e più onesta. Sappiamo che un padre, che ha visto sia l’abisso che l’applauso, approva.

È una scena semplice: un campo di provincia tirato a lucido, una maglia azzurra che profuma di cose nuove, un ventenne che guarda lontano senza saltare tappe. La Champions League è lì, qualche curva più avanti. Vale la pena forzare l’acceleratore o è meglio tenere la traiettoria e sentire il motore che sale? La risposta, per una volta, non sta nei titoli. Sta nei minuti. E in chi se li prende.