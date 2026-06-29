Una corsa contro il calendario, tra numeri da far tornare e il ronzio della piazza: la Juve si gioca un pezzo di futuro entro il 30 giugno. Non è solo un contabile a fare di conto. È un club che prova a proteggere ambizioni europee, immagine e fiducia dei suoi. E un dettaglio, piccolo ma urgente: una plusvalenza da realizzare subito.

Fair Play Uefa e la Corsa Contro il Tempo della Juve: Cosa Rischia e Perché è Necessaria una Plusvalenza Immediata

C’è un dettaglio che gira sottovoce nei corridoi. Al neo AD — indicato da alcune ricostruzioni come “Carnevali”, dato non confermato ufficialmente — sarebbe stato chiesto di chiudere una cessione con effetto positivo a bilancio di circa 12-13 milioni entro il 30 giugno. Non un numero tirato a caso. È la cifra che può cambiare la faccia dell’annata, al netto delle emozioni del campo.

Qui entra in scena il nuovo Fair Play Uefa. Si chiama, tecnicamente, Club Financial Sustainability. È meno spettacolare del vecchio FFP, ma più stringente. Chiede tre cose chiare: niente debiti scaduti, equilibrio progressivo tra ricavi e costi e, soprattutto, rapporto “costo rosa/ricavi” che scende al 70% entro il 2025-26 (tappe intermedie al 90% e poi all’80%). Non è materia per fiscalisti. È la cornice dentro cui si muove ogni decisione, anche quella apparentemente piccola.

Non anticipiamo il centro del discorso. Prima un’immagine: il telefono che vibra a fine giugno, tifosi che ricaricano l’app del club, notifiche di calciomercato che arrivano come temporali d’estate. A volte basta una cessione minore. Un giovane del vivaio, valore di carico quasi nullo, venduto a 10-12 milioni. Quasi tutto diventa plusvalenza. Oppure un esubero con ammortamento ormai basso: l’incasso supera il valore residuo e il conto torna.

Perché il 30 giugno pesa così tanto

Per i club italiani, la stagione contabile chiude il 30 giugno. Un’operazione firmata prima di quella data impatta subito sul bilancio della stagione in corso. È qui che il “12-13” ha senso. Serve per chiudere l’anno con un segno più sostenibile agli occhi dell’Uefa, e per presentarsi al nuovo esercizio con meno zavorre. Il principio è semplice: meno perdite, più margine sulla regola del costo della rosa. Ogni euro di plusvalenza conta doppio: migliora il risultato e libera ossigeno per stipendi e ammortamenti.

Cosa rischia davvero la Juve

La memoria aiuta. Nell’estate 2023 la Juve ha già pagato un conto europeo: esclusione dalle coppe e multa, in un contesto sanzionatorio Uefa severo. Oggi gli strumenti sono diversi, ma lo spirito è identico. In caso di scostamenti ripetuti, l’Uefa può imporre restrizioni: budget ridotti, limitazioni alla lista europea, multe, fino al rischio di esclusioni. Nessun allarmismo, ma chiarezza sì: stare dentro i paletti evita che siano altri a scrivere il copione.

Cosa può accadere, in pratica? Una cessione ragionata, non svendita. Il profilo tipico è un calciatore cresciuto in casa o già ammortizzato. Una vendita all’estero, cash e poche contropartite creative. Contratti chiari, riconoscimento contabile entro il 30. L’operazione “giusta” non fa male al campo e parla bene ai numeri. Se l’indiscrezione sul nuovo AD e sulla richiesta da 12-13 milioni sarà confermata, capiremo presto da quale casella del mosaico verrà tolta la tessera.

Dentro questa fretta c’è anche una scelta di tono. Uscire dal recinto dei trucchi, restare nelle regole, portare a casa ossigeno vero. È quello che chiede il nuovo impianto delle “regole di sostenibilità”: meno alchimie, più sostanza. E ai tifosi interessa proprio questo. Vedere una Juve che torna a competere senza respirare a corto.

Alla fine, resta un’immagine. Un contratto firmato, una foto in aeroporto, un saluto social. Dietro, la somma che fa la differenza. È freddo? Forse. Ma è anche il prezzo della prossima notte di Champions. Quanto vale, per voi, quella notte?