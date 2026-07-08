Gasperini su Roma e Champions: ‘Dovremo Attrezzarci Bene’. Prossima Settimana si Entra nel Vivo del Mercato

Una sala luminosa, microfoni accesi e taccuini aperti a Milano: tra le novità del palinsesto e gli sguardi al futuro, Gian Piero Gasperini lascia cadere poche parole, pesanti quanto un calendario europeo. C’è il profumo del grande calcio, ma anche l’attesa: il mercato, per ora, resta al semaforo rosso del Mondiale.

All’evento di presentazione

Del palinsesto Sky a Milano, Gasperini ha scelto toni misurati. Nessun fuoco d’artificio, solo una rotta chiara. “La prossima settimana si entrerà nel vivo, ora è tutto fermo per il Mondiale”. È la frase che mette insieme due stagioni in una: quella che finisce in TV, tra highlights e speciali, e quella che ricomincia sotto traccia, tra telefonate e operazioni da chiudere al momento giusto.

Prima però c’è un fermo immagine

La platea ascolta. L’allenatore pesa le parole. E aggiunge il punto centrale, quasi a bassa voce: per stare nella scia giusta, “dovremo attrezzarci bene”. Sulle spalle c’è la Champions League, con ciò che comporta: doppio impegno fisso, viaggi, partite ogni tre giorni, rotazioni vere. Non chiacchiere.

Roma nel mirino e scala Champions

Il quadro è noto: la Roma spinge, ha alzato ambizione e ritmo. In Serie A la lotta per i posti che contano si decide su dettagli concreti. Nelle ultime stagioni la soglia d’ingresso in Europa che conta ha spesso sfiorato i 70 punti, e i margini d’errore sono minimi. Chi corre davanti impone standard sempre più alti. E lì passa anche il messaggio di Gasperini: servono profondità e profili funzionali, non solo nomi. Una squadra che regge 50 e più partite l’anno non si costruisce in vetrina, ma in laboratorio: alternanze pronte, gambe fresche a marzo, gerarchie chiare per non bruciare energie nella gestione quotidiana.

Dentro questa cornice

Il discorso sulla Champions si fa concreto. Bastano due dati, facili da verificare: tra fase a gironi e scontri diretti, un club può aggiungere una dozzina di gare al conto annuale; le soste per le nazionali e i viaggi europei finiscono per togliere allenamento e recupero. Ecco perché la parola d’ordine è equilibrio: inserire qualità senza rompere l’identità.

Mercato, timing e incastri

Il calciomercato è un’orchestra. Ognuno entra al proprio turno. Il Mondiale congela le grandi manovre: dirigenti e procuratori aspettano esiti, valutazioni, incroci. Poi, come spesso accade, in pochi giorni si sblocca una catena intera. È in questo spiraglio che cadono le parole dell’allenatore: “La prossima settimana si entrerà nel vivo”. Tradotto: tavoli aperti, priorità definite, profili tracciati da mesi.

C’è una logica semplice

Prima le uscite ragionate, per liberare spazio tecnico e salariale. Poi gli innesti mirati: un titolare pronto dove serve e alternative affidabili nei ruoli più stressati dal calendario. Non ci sono nomi certi sul tavolo, e forzarli ora sarebbe fantasia: le trattative restano coperte finché non escono documenti e visite mediche. Ma la bussola è chiara: esperienza europea, intensità, disponibilità al lavoro collettivo.

Il resto lo farà l’estate

Le amichevoli diranno chi sta dentro il ritmo, chi può cambiare passo, chi si candida a sorpresa. I tifosi lo sanno: basta un lampo per cambiare l’umore di una città. Intanto, nell’eco della serata Sky, resta l’immagine di Gasperini che guarda oltre il primo riflettore. La squadra “si attrezza” quando qualcuno ha già pensato a novembre in pieno luglio. E a te, viene spontaneo chiederti: in un’estate che aspetta il primo sì, quale notifica sul telefono farà davvero partire la stagione?