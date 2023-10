“Torto all’Inter”, ha fatto peggio di Lukaku: il club lo smaschera

Spunta fuori un clamoroso caso che riguarda l’Inter e quello che è accaduto in questi mesi. Perché ora è direttamente la società a svelare il retroscena di calciomercato che fa andare i tifosi su tutte le furie.

Il club non ha digerito quanto accaduto e per questo motivo è arrivato lo sfogo da parte di uno dei massimi dirigenti della società. Ora arrivano delle nuove notizie a riguardo.

Situazione particolare questa che si è venuta a creare in casa Inter, con i tifosi che non hanno per niente preso bene quanto appreso. Adesso potrebbe non esserci una buona accoglienza per lui.

Inter: retroscena di calciomercato

In questi anni si è parlato tanto del possibile addio di alcuni giocatori dell’Inter che sono sempre stati molto corteggiati. Da Skriniar che è andato al PSG, fino anche a chi è rimasto come Bastoni, Barella e Lautaro Martinez. C’è stato il caso Lukaku che ha fatto molto discutere in estate, ma non è l’unico caso di ‘tradimento’ di giocatore che decidere di non trattare più con i nerazzurri per farlo in segreto con altri club rivali come la Juventus e per poi approdare alla Roma.

Si vedono tanti di questi casi nel corso degli anni e delle finestre di calciomercato, infatti, è accaduto proprio all’Inter un altro caso che ha fatto infuriare la società ancor di più di quanto accaduto con Lukaku, perché c’è stato un comportamento ritenuto sbagliato, secondo Marotta, da parte di uno dei grandi senatori dello spogliatoio nerazzurro che ora è andato via.

Skriniar Inter: rinnovi rifiutati, Marotta racconta il torto

E’ stato intervistato a La Gazzetta dello Sport uno dei massimi esponenti dell’Inter, stiamo parlando di Beppe Marotta che ha raccontato il retroscena di calciomercato che riguarda il rinnovo di Skriniar saltato per andare a firmare a zero al PSG. Queste alciune delle sue parole nell’intervista a Gazzetta:

«Lukaku è il passato. Queste dinamiche ci sono sempre. Un esempio simile è capitato di recente, Skriniar. Ho provato un forte sentimento di delusione. Perché quando un giocatore non rinnova va proprio contro la storia e il valore del club. Ha fatto un torto all’Inter.

Avrebbe potuto rinnovare, gli abbiamo proposto tante soluzioni del genere, anche quella di fissare una clausola rescissoria che tutelasse sia lui sia le esigenze dell’Inter. Ma ha sempre detto no».

Inter: i tifosi contestano Skriniar

Tifosi che ora hanno capito realmente com’è andata in questi mesi precedenti tra Skriniar e l’Inter. Delusione totale visto che la stagione è iniziata con il difensore slovacco con la fascia da capitano al braccio e che ha, invece, tradito i colori nerazzurri.

Da capire ora che accoglienza ci sarà per Skriniar a Milano, lui che verrà con il Paris Saint Germain a giocare la Champions League ma contro il Milan per la partita di girone. Tanti tifosi dell’Inter, risentiti, potrebbero farsi trovare in zona aeroporto o hotel per contestare la sua scelta. e il suo tradimento.