Futuro Thiago Motta: ha deciso, annuncio del Bologna

Situazione di contratto non facile per il Bologna con Thiago Motta visto che il giovane allenatore è in scadenza nel 2024, adesso però si espone in maniera ufficiale il club che ovviamente punta a tenerlo.

C’è la seria possibilità che le parti si possano separare nei prossimi mesi senza un nuovo accordo, per questo motivo ha più fretta la società che da mesi ha avviato i contatti e punta a farlo resta in panchina.

Da quando è arrivato a Bologna sono stati ottimi i suoi risultati dal punto di vista anche del gioco. L’allenatore non a caso è uno dei più corteggiati in circolazione.

Bologna: Thiago Motta tra rinnovo e addio

Quest’anno si è fatto un’ulteriore step in avanti nel progetto che rende il Bologna una delle squadre più convincenti e divertenti dal punto di vista del gioco, ma allo stesso tempo mostra una solidità difensiva importante che rendono la squadra una delle candidate d un posto in Europa che ad oggi è già alla portata. Ma questa continuità potrà esserci soltanto se Thiago Motta resterà in panchina.

Al momento non ci sono garanzie riguardo questa possibilità che Thiago Motta resti ancora l’allenatore del Bologna, per questo motivo è tutto ancora da vedere per come andranno le cose. Il tecnico piace a tantissime società di livello che possono pensare di puntare forte su di lui e da un momento all’altro convincerlo a fare il definitivo salto di qualità.

Bologna: rinnovo Thiago Motta, parla Fenucci

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, si è espresso in maniera ufficiale al Corriere di Bologna in merito a quello che è l’attuale situazione contrattuale di Thiago Motta con il club emiliano e riguardo la possibilità di rinnovo del giovane allenatore:

“Vogliamo avere una prospettiva lunga con Thiago Motta e crescere insieme. Aspettiamo una risposta da chi lo assiste”.

Calciomercato: futuro Thiago Motta

Saranno quindi decisive le prossime settimane per capire se Thiago Motta rinnoverà col Bologna o potrà diventare il nuovo allenatore di una nuova squadra di Serie A. Il Bologna attende con ansia la scelta del mister.

Tra le candidate ci sono Napoli, Roma, Atalanta e anche altre all’estero tra Premier League e anche il PSG che già in passato ci ha provato visto che diede a Thiago Motta la possibilità di allenare le giovanili della Primavera.