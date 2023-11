Futuro Maldini: nuovo avventura da allenatore, l’annuncio

Novità importanti per quello che sarà il futuro di Paolo Maldini che è pronto ad una nuova avventura. Ci sono notizie che riguardano l’ex uomo mercato del Milan che è pronto a rimettersi in gioco.

Ci sono degli aggiornamenti importanti che riguardano il futuro del noto dirigente italiano che è pronto ad affrontare ora una nuova avventura in vista dei prossimi anni, perché c’è una società che vuole affidargli un nuovo progetto.

Arrivano delle novità importanti che riguardano il futuro dei prossimi club che potrebbero seriamente riuscire ad ingaggiare l’ex Milan che è diventato oggetto di desiderio di diversi club in questi mesi dopo l’addio dall’Italia.

Futuro Paolo Maldini: ruolo di allenatore?

Paolo Maldini, ex direttore dell’area tecnica del Milan, è tornato a parlare dopo un po’ di tempo di quello che è stato il suo passato e quello che può anche essere il suo futuro. Ci sono degli aggiornamenti importanti per il noto dirigente, visto che in molti hanno ipotizzato anche qualcosa di diverso per lui.

Si è parlato di un ruolo di allenatore, ma per Paolo Maldini non c’è assolutamente questa ipotesi nella sua testa. Per questo motivo ora per lui c’è la seria possibilità di trovare una nuova esperienza nello stesso ruolo da protagonista del mercato.

Calciomercato: Maldini ricercato in Europa e fuori

Non ci sarà la possibilità di fare l’allenatore, ma per Paolo Maldini sarà sempre pronto un ruolo da dirigente per il futuro, perché dopo il Milan ci saranno tante altre società a dargli un’occasione. Manchester United e Arabia Saudita, sono queste le piste più concrete per gli esperti di mercato, ma adesso sembra essere cambiato qualcosa.

Paolo Maldini in Arabia Saudita: arriva l’offerta

Paolo Maldini è pronto ad intraprendere una nuova avventura, perché come uomo mercato diventerà protagonista di una nuova società che ha intenzione di accettare quella che sarà la super offerta che arriverà dall’Arabia Saudita nelle prossime ore. Perché ci sono stati contatti intensi tra le parti nelle ultime settimane. La società che vuole ingaggiarlo, l’Al-Ittihad di Karim Benzema, ha già fatto un’offerta che però il dirigente rossonero ha voluto respingere al mittente in attesa di un rilancio.

Proprio a breve può arrivare quel rilancio tanto atteso, che permetterà a Paolo Maldini di diventare l’uomo mercato dell’Al-Ittihad che può sognare in grande con obiettivi per il futuro che possono riguardare molto anche i giocatori di Serie A. Per lui c’è un ricchissimo contratto che lo attende.