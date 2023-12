Esonero in Serie A: l’allenatore ha esaurito le occasioni

Momento difficile che vive un club di Serie A che non sa più come provare ad andare avanti in questa stagione. Perché un altro risultato negativo porta la società a dover fare delle valutazioni sul cambio allenatore.

Potrebbe accadere tutto in queste prossime ore, perché la società sta pensando seriamente di cambiare tutto e cercare un nuovo tecnico che possa provare a tirare fuori da questa situazione il club.

Momento complicato che dura da inizio stagione e ora la società non sa più come ritrovare serenità e risultati. Potrebbero essere più di uno le persone che andrebbero a pagare il conto salto come il licenziamento.

Esonero in Serie A: la decisione

Incredibile ciò che può accadere nelle prossime ore con la società che andrebbe a far pagare con un esonero l’allenatore e non solo. Sono anche i dirigenti coinvolti e incolpati di questo disastro e per questo motivo c’è intenzione di ottenere qualcosa di importante. Possibile svolta nelle prossime ore da parte della società.

Il club non ritiene idoneo il lavoro anche del sostituto arrivato da poco e per questo motivo si pensa che possa arrivare un nuovo esonero nel giro dei prossimi giorni.

Salernitana: esonero Inzaghi, le ultime

Possibile esonero di Filippo Inzaghi dalla Salernitana con l’allenatore che ha ottenuto soltanto una vittoria in campionato e poi tanti risultati negativi. Tanto che il club è ancora all’ultimo posto con 8 punti. Pure se non dista tanto la zona salvezza non sembrano esserci risposte concrete con il cambio in panchina.

Per questo motivo ora la Salernitana pensa di esonerare Inzaghi e affidare la panchina ad un nuovo tecnico. Ma la scelta

Allenatore Salernitana: Davida Nicola la sorpresa

Possibile scelta totalmente a sorpresa con la Salernitana che può pensare di richiamare l’ex allenatore Davide Nicola per la panchina. L’uomo dei miracoli e delle salvezze incredibili potrebbe essere pronto ad essere ingaggiato per una nuova avventura più che stimolante e difficile.

Perché in questi ultimi anni di carriera Nicola è riuscito a fare cose incredibile come Crotone, Torino e anche la stessa Salernitana salvando le squadre che ha allenato in un modo eroico e indimenticabile. Oggi è svincolato e potrebbe essere contattato nuovamente dal club campano per prendere il posto in panchina e andare ancora una volta a dimostrare che solo lui può essere capace di certe cose.