Principio d’accordo: l’Inter ha chiuso per l’erede

I tifosi dell’Inter possono esultare: trovato l’erede di Yann Sommer, c’è già un accordo tra i due club

L’Inter guarda al futuro con grande fiducia. Lo Scudetto sembra ormai ad un passo, con la sola matematica a tenere scucito il tricolore dai petti nerazzurri. Un lavoro davvero importante fatto negli ultimi mesi da un Simone Inzaghi che finalmente potrà raccogliere i frutti di una semina durata anni. Sembra cosi lontana la scorsa stagione, dove la discontinuità rappresentava il grande problema dell’Inter.

La posizione di Inzaghi è stata messa in discussione più di una volta nel corso del 2023, ma ora le cose sembrano cambiate drasticamente. Ed ancora una volta ha avuto la meglio proprio Beppe Marotta che, insieme al supporto di Steven Zhang, ha insistito proprio su Inzaghi, riuscendo poi a trovare il risultato sperato. Ad oggi sembra davvero mancare soltanto la matematica alla vittoria del titolo.

E cosi si guarda al futuro con la fiducia di chi sa che ha lavorato bene e continuerà a farlo. Anche sotto il punto di vista del mercato, dove ancora Marotta è riuscito a portare a casa risultati straordinari con pochissimi soldi investiti. La straordinaria capacità di massimizzazione del profitto attraverso il puntare su giocatori in scadenza ma in grado di dire la loro in maniera importante, senza dimenticare poi il lavoro di un allenatore che ha avuto un peso specifico nella crescita di questa squadra.

Inter, occhio all’erede di Sommer: arriva dal Brasile

Non è arrivato a parametro zero un altro calciatore che in questa stagione sta facendo nettamente la differenza. Yann Sommer ha stupito tutto, prendendo il posto di Onana e diventando un pilastro assoluto della formazione titolare di Inzaghi. Arrivato a Milano con una clausola da 6 milioni di euro pagata dall’Inter, è stato uno degli innesti più importanti per la vittoria (non ancora matematica) del titolo.

All’età di 35 anni (36 a dicembre) non si può di certo pensare di puntare su Sommer per un progetto a lungo termine. Ecco perché la dirigenza nerazzurra si sta guardando attorno per capire chi potrebbe prendere il suo posto anche nell’immediato. Il contratto del portiere tedesco scade nel 2025, per cui delle riflessioni si stanno facendo anche adesso.

Tra i nomi c’è quello di Bento, portiere dell’Athletico Paranaense che sta stupendo tutti e che nella fattispecie ha anche attirato l’Inter. Beppe Marotta ha messo gli occhi sull’estremo difensore brasiliano classe ’99 per il quale, addirittura, ci sarebbe anche un principio di accordo.

“Verrebbe fatto crescere alle spalle di Sommer: valutazione intorno ai 15 milioni e un principio d’accordo verbale che è già stato raggiunto recentemente”, ha detto il giornalista ed esperto di mercato Marzo Barzaghi attraverso il suo canale YouTube.