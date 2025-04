Via Maignan, il Milan ha già scelto il suo erede: 30 milioni

Il Milan a fine stagione può vivere una rivoluzione totale: c’è Mike Maignan tra i calciatori a rischio addio per ripartire da zero.

I rossoneri hanno vissuto una stagione tremenda sotto tutti i punti di vista, anche se c’è la possibilità di vincere la Coppa Italia e quindi di fare doppietta dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Trofei che, però, non hanno permesso al Milan di vivere con serenità la stagione attuale, visto che l’eliminazione dai playoff di Champions League e l’attuale nono posto in Serie A sono un risultato davvero negativo.

Il futuro del Milan dipende anche dalle mosse e dalle scelte di calciomercato: Mike Maignan è uno dei calciatori a rischio cessione alla fine della stagione.

Calciomercato Milan: cessione Maignan, le ultime

La rosa del Milan è sicuramente molto forte e capace di poter lottare con le prime della classe ma in questa stagione non è andato nulla per il verso giusto e quindi ora ci sono delle difficoltà importanti per poter costruire il futuro. La dirigenza è già al lavoro per individuare i colpi nuovi per dare al prossimo allenatore una rosa all’alteza delle aspettative.

Tra i calciatori che rischiano l’addio al Milan c’è anche Mike Maignan. Il portiere francese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club rossonero, nonostante le trattative vadano avanti da molto tempo e quindi non è da escludere anhce il suo addio nell’ambito delle rimodulazioni della squadra e del bilancio.

Secondo le ultime notizie di mercato non è impossibile una cessione di Maignan e già si parla del sostituto.

Via Maignan, il Milan sceglie il suo erede francese

In casa Milan non è da escludere la cessione di Mike Maignan. È tra i portieri più forti al mondo anche se ha avuto anche lui un periodo di flessione che non gli ha permesso di rendere allo stesso livello degli ultimi anni, ma ha avuto ancora la fiducia incondizionata della Francia, con cui ormai è il titolare inamovibile.

Secondo quanto riferisce TMW, il Milan può cedere Maignan a fine stagione e al suo posto il primo nome sulla lista della dirigenza è quello di Lucas Chevalier. Il portiere francese del Lille è tra i migliori portieri in circolazione ed essendo un classe 2001 è anche il vero erede di Maignan nella selezione francese.

Chevalier è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, ha saputo mettere in mostra qualità importantissime e ora sembra pronto a un nuovo step di crescita nella sua carriera.

Milan su Chevalier: il Lille fissa il prezzo

Lucas Chevalier potrebbe essere il nuovo portiere del Milan. I rossoneri vorrebbero ringiovanire il ruolo del portiere prendendo, però, un numero 1 già esperto e Chevalier rappresenta in pieno il nome giusto per il futuro.

Il contratto in scadenza nel 2027 favorisce la cessione di Chevalier in estate per permettere al Lille di monetizzare il più possibile. Il club francese non chiuderebbe le porte al Milan ma cederebbe Chevalier solo di fronte a un’offerta da 30 milioni di euro.