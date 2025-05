Affare Maignan, scelta la squadra: si è convinto, colpo da 15MLN

La stagione di Mike Maignan con il Milan non è stata troppo esaltante: ora cambia il suo futuro, lo hanno convinto a firmare.

Il portiere francese è certamente uno dei più forti e determinanti del calcio italiano e per lunghi tratti della sua esperienza al Milan è stato anche uno dei portieri più forti d’Europa. Poi il crollo delle certezze della sua squadra ha portato inevitabilmente anche a un suo calo fisiologico di rendimento che per alcuni momenti lo hanno fatto sembrare un portiere normale, così come se ne trovano molti in giro per il mondo.

Il futuro di Mike Maignan è un forte rebus: ci sono molte squadre interessate al portiere francese e alla fine la decisione è tutta sua.

Calciomercato Milan: cambia il futuro di Maignan

Quando Sergio Conceiçao è arrivato al Milan, la prima decisione che ha preso è stata il cambio capitano: la fascia è passata dal braccio di Theo Hernandez a quello di Mike Maignan.

Il Milan si è affidato completamente a Mike Maignan negli ultimi anni, facendo del portiere francese una vera e propria ancora di salvezza in moltissime partite complicate e gestite male dal resto della rosa in cui solo il portiere francese è stato in grado di salvare il risultato ed evitare tracolli.

Secondo le ultime notizie di mercato, Mike Maignan è pronto a firmare un altro accordo per migliorare al sua carriera.

Maignan ha trovato l’accordo: scelta la sua prossima squadra

Maignan è uno dei portieri più apprezzati dai top club europei e la situazione legata al suo futuro sarà presto messa nero su bianco. La volontà del Milan è molto chiara: ripartire da Maignan. Ma quella del calciatore qual è?

Secondo quanto riferisce Tuttosport, sostanzialmente la stessa: Maignan vuole restare al Milan e a breve può firmare il rinnovo di contratto. In rossonero si trova bene, ha acquisito sempre più leadersip e “comando” della rosa e vuole continuare a vivere l’esperienza milanese al massimo livello.

Le trattative per il rinnovo vanno avanti da diverse settimane e ora sembra vicina la fumata bianca. La sua firma spazzerebbe vie tutte le possibilità di addio e le altre big europee dovranno prendere altre decisioni.

Rinnovo Maignan: le cifre delle firme con il Milan

Maignan firma il rinnovo con il Milan. I rossoneri si sono affidati a lui al 100% e vogliono continuare a farlo anche per il futuro, visto che portieri come lui in giro per il mondo ce ne sono ben pochi.

L’accordo per le frime è arrivato a 5 milioni a stagione fino al 2028: si tratta di un affare da 15 milioni di euro che toglie definitivamente Maignan dal mercato e chiude a chiave la porta del Milan.