Juventus, un nuovo titolare “scartato da tutti”: prima del Mondiale

La Juventus sta iniziando a valutare diversi colpi che possono essere chiusi entro la prima finestra per il Mondiale per Club.

I bianconeri prima di avviare la nuova stagione avranno un ultimo, grande, impegno per sognare in grande e per permettere anche ai tifosi di sperare di vincere una competizione importantissima come il Mondiale per Club FIFA 2025. Ovviamente non partiranno da favoriti e non ci sono certezze su come andrà ma ci sono già delle trattative in corso per migliorare la rosa attuale.

La Juve ha bisogno di rinforzi in ogni reparto della rosa e potrebbero clamorosamente arrivare delle novità importanti già nei primi giorni di giugno.

Calciomercato Juventus, colpo già per giugno: le ultime

In casa Juventus ci sono delle situazioni che possono e devono cambiare nel minor tempo possibile, per permettere alla rosa di crescere e di avere modo di sviluppare un futuro decisamente migliore rispetto alla stagione attuale.

La stagione della Juve non è andata minimamente come ci si aspettava e per questo motivo ora andranno cambiate molte cose. Dopo il Mondiale cambierà anche allenatore ma in vista della competizione arriveranno anzitutto calciatori nuovi.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus è certa di chiudere un colpo prima del Mondiale per Club.

Juventus, colpo in difesa: torna Tiago Djalo dal Porto

La Juventus ha bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo e già per il Mondiale per Club sta provando ad avere certezze per i nuovi possibili innesti che Giuntoli sta corteggiando da tempo. Ma potrebbero esserci anche vecchi volti a rinforzare la squadra.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe riabbracciare Tiago Djalò dal Porto. Il difensore portoghese ha lasciato i bianconeri dopo un lungo periodo di dubbi e incertezze ed era tornato in patria per esprimersi al meglio ma l’avventura al Porto sta già per concludersi.

Djalò aveva lasciato la Juventus in prestito ma ora ha rotto i rapporti con la dirigenza e l’allenatore del Porto e quindi tornerà alla Juve comem vero e proprio rinforzo per il Mondiale per Club. Non ha avuto particolari problemi fisici e quindi potrebbe essere davvero un rinforzo per il club bianconero.

Djalò torna alla Juventus: subito titolare con Tudor?

Tiago Djalò può essere il rinforzo della Juventus per il Mondiale per Club e in vista della prossima stagione. La situazione è da tenere sotto controllo perché il portoghese potrebbe essere il nome giusto da cui ripartire se sarà nelle condizioni fisiche giuste per essere arruolabile per il Mondiale.

E dovrà dimostrare in America, poi, di poter essere all’altezza del nuovo progetto che nascerà e in questo modo la Juve avrebbe un “nuovo acquisto” a costo zero.