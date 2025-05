Maignan deludente, il Milan lo sacrifica: già scelto l’erede a 30MLN

Il Milan sta valutando tante novità da inserire nella rosa in vista della prossima stagone: via anche Mike Maignan.

I rossoneri hanno vissuto una stagione davvero difficile da digerire, soprattutto perché non sono arrivate soddisfazioni oltre la Supercoppa Italiana e neppure dal punto di vista della classifica in Serie A. Senza coppe sarà difficilissimo prganizzare un calciomercato che preveda profili di alto livello.

Il rischio è quello di perdere alcuni dei calciatori più importanti che oggi formano la rosa rossonera: il primo nome sulla lista dei cedibili è quello di Mike Maigna e già ci sono le possibili alternative al portiere francese.

Calciomercato Milan: sacrificio Maignan in estate

In casa Milan potrebbero esserci numerosi cambiamenti in vista della prossima stagione. Ci sono delle situazioni che possono cambiare da un momento all’altro e che possono stravolgere la rosa e lo spogliatoio attuale. Sarà fondamentale il restyling della squadra per portare importanti novità e avere modo di rialzare la china.

Tra i calciatori che possono dire addio al Milan c’è anche Mike Maignan. Il portiere francese non ha rinnovato il contratto con il club rossonero nonostante se ne parlasse da mesi e quindi si inizia a strocere il naso riguardo il suo futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ha già individuato due nomi che possono sostituire Mike Maignan e aprire un futuro importante tra i pali rossoneri.

Addio Maignan: il Milan pensa a Chevalier come erede

L’addio di Mike Maignan potrebbe essere utile per dare una sterzata allo spogliatoio rossonero. Dovranno necessariamente cambiare i leader, bisognerà per forza portare delle novità e l’addio del francese potrebbe essere utile anche ai fini del bilancio.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista del Milan come nuovo portiere è quello di Lucas Chevalier. Il portiere francese del Lille è già considerato l’erede di Maignan in Francia, tanto da fargli anche da secondo con la nazionale.

Chevalier al Milan sarebbe un colpo eccezionale anche se l’affare è tutt’altro che semplice, visto che il Lille chiede non meno di 30 milioni di euro per poterlo cedere.

Chevalier e non solo: il Milan sogna Carnesecchi

Lucas Chevalier è il primo nome sulla lista del Milan per la prossima stagione. Il francese ha qualità da vendere e potrebbe decidere di fare il salto di qualità definitivo e lasciare la comfort zone per misurarsi con un campionato diverso, una piazza più importante e prendersi palcoscenici più emozionanti.

Il vero sogno del Milan per la porta, però, resta Marco Carnesecchi, Il portiere dell’Atalanta è stato tra i migliori di questa stagione e il suo profilo interessa a tante big ma il Milan senza coppe difficilmente riuscirà a convincerlo a lasciare la Dea che giocherà ancora in Champions League,