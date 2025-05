Milan, ‘svendono’ Leao a 50MLN: niente Barça, accordo a sorpresa

Rafael Leao è uno dei nomi più discussi del calciomercato estivo rispetto alla Serie A: il Milan è pronto a cederlo.

I rossoneri hanno vissuto una stagione davvero difficile e altrettanto complicato sarà digerirla per i tifosi, la dirigenza e gli stessi calciatori che non sono stati in grado di unire i puntini e non hanno permesso alla squadra di tornare in alto come era da obiettivo di inizio stagione. Senza l’Europa ci saranno molti cambiamenti in casa Milan e alcuni calciatori importanti possono andare via.

Rafael Leao è uno dei migliori del Milan e dell’intera Serie A ma ora è arrivato il momento di decidere definitivamente cosa fare del suo futuro al Milan.

Calciomercato Milan: cessione Leao a luglio

Rafael Leao è sicuramente tra i calciatori più forti della Serie A e non solo ma le sue prestazioni non sono state all’altezza delle sue qualità. Questa stagione non è andata come si aspettava il mondo Milan e lui stesso si divide con il resto della squadra le colpe di una classifica fallimentare.

I rossoneri non giocheranno le coppe europee e quindi non arriveranno neppure gli introiti che la società sperava di incassare. Questo è uno dei motivi che porterà il Milan a dover sacrificare calciatori importanti.

Secondo le ultime notizie di mercato, il primo nome sacrificabile e da sacrificare perché ha più richieste di tutti è Rafael Leao.

Futuro Leao, altro che Barcellona: si inserisce un’altra big

Il Barcellona è da tempo sulle tracce di Rafael Leao e sta pensando di trovare la quadra giusta per riuscire a fare un’offerta consona al calciatore del Milan ma senza cadere in ulteriori problemi finanziari che nell’ultima stagione sono stati davvero pesanti per i blaugrana.

Secondo quanto riferisce Sky Sport Germania, il Bayern Monaco sta facendo sul serio per Rafael Leao. I bavaresi perderanno alcuni attaccanti a fine stagione e intendono cambiare ancora la zona offensiva, inserendo calciatori con tanta fame di vincere e soprattutto di talento e Leao è tra questi.

Leao al Bayern Monaco sarebbe un colpo davvero a sorpresa per tutti perché è la prima volta che spunta il reale interesse del club tedesco per lui e questa la cessione può concretizzarsi sul serio.

Cessione Leao: il Milan accetta anche 50 milioni

Il futuro di Leao rischia di essere lontano dal Milan. La richiesta del club non può più essere quella della folle clausola rescissoria da 175 milioni e probabilmente nemmeno più quella da 80 milioni che veniva chiesta in estate per l’addio del portoghese.

Dopo una stagione tanto deludente e con il bisogno di portare introiti alle casse del club, Leao potrebbe essere ceduto per non più di 50 milioni più ricchi bonus.