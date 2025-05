Inzaghi in Arabia, primo colpo dall’Inter: 100MLN, bloccato l’erede

Simone Inzaghi ha aperto le porte all’addio all’Inter alla fine della stagione: può andare subito in Arabia Saudita a cifre folli.

Il tecnico piacentino sta scrivendo una stagione importantissima che potrebbe diventare indimenticabile se arriverà la vittoria della Champions League o che potrebbe essere indimenticabile negativamente se dovesse arrivare l’ennesima delusione e quindi la sconfitta con il PSG. Intanto ci sono delle offerte importantissime che riguardano il suo futuro, sia dalla stessa Inter che offre un rinnovo a cifre importanti, sia dall’estero.

La carriera di Inzaghi può subire delle variazioni incredibilmente inaspettate: lui stesso ha ammesso l’arrivo di offerte importanti e che potrebbe decidere di andare via dopo la Champions League.

Inter, addio Inzaghi: va in Arabia Saudita

Simone Inzaghi è stato un perno fondamentale dell’Inter di Simone Inzaghi negli ultimi anni. Ha vinto tanto, ha fatto sì che la squadra colmasse il gap con tutte le altre big d’Europa e ha migliorato tutti i calciatori nerazzurri che sono passati sotto la sua gestione. I numeri e i risultati parlano chiaro e ora è uno degli allenatori più desiderati al mondo.

Nelle ultime ore si è fatta insistente la voce che vorrebbe Simone Inzaghi all’Al-Hilal, in Arabia Saudita. E poche ore fa in conferenza stampa ha annunciato ufficialmente l’arrivo di offerte importanti per il suo futuro.

L’addio di Simone Inzaghi in direzione Al-Hilal è possibile e il tecnico vuole portare con sé uno dei suoi pupilli nerazzurri.

Inzaghi all’Al-Hilal: scelto il primo colpo dall’Interù

Il futuro di Simone Inzaghi si sta scrivendo in queste ore. L’allenatore è pienamente concentrato sulla finale di Champions League contro il PSG ma il suo entourage sta già iniziando a valutare le offerte che sono arrivate. E dopo la finale potrebbe annunciare definitivamente l’addio.

Ma Inzaghi potrebbe non essere l’unico a cedere alle sirene arabe. Secondo quanto riferisce Tuttosport, la sua prima richiesta all’Al-Hilal sarebbe Nicolò Barella. Il club saudita è pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per convincere l’Inter a cedere il centrocampista e per l’ex Cagliari ci sarebbe un contratto folle ad attenderlo.

A queste cifre sia l’Inter che Barella potrebbero fortemente vacillare e accettare la proposta. Al suo posto i nerazzurri per il Mondiale per Club chiuderanno già per Sucic, prima di andare a puntare poi su nomi molto importanti.

Barella con Inzaghi all’Al-Hilal: il contratto del tecnico

Nicolò Barella potrebbe seguire Simone Inzaghi all’Al-Hilal. Il lato economico dell’Arabia Saudita è impossibile da rifiutare, diversamente dal lato sportivo ma spesso a queste cifre è impossibile dire di no a prescindere.

Per Simone Inzaghi è pronto un biennale, con opzione per la terza stagione, da 50 milioni. Tantissimi soldi che stanno facendo vacillare l’allenatore che potrebbe decidere di raggiungere l’Arabia per vivere un’esperienza unica nel suo genere.