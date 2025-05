Ribaltone Italiano, non firma con il Bologna: cambia il futuro – SKY

Vincenzo Italiano è tra gli allenatori più apprezzati della Serie A: non trova l’accordo con il Bologna e ora il suo futuro può cambiare.

L’allenatore dei rossoblù ha riscritto una pagina di storia che resterà negli annali del club perché ha riportato la Coppa Italia in città dopo 51 anni dall’ultima volta e ha fatto sì che si realizzasse il sogno di un popolo intero. Italiano ha dato tanto al Bologna e ai suoi tifosi e ora sta iniziando a valutare con cura il suo futuro, visto che si parla spesso di lui nell’ambito del mercato allenatori che può stravolgere l’intera Serie A.

Il futuro di Italiano è ormai argomento di interesse quotidiano per i giornali e le tramissioni tv e ora ci sono degli aggiornamenti che possono cambiare totalmente la linea che si stava seguendo fino a questo momento.

Calciomercato, cambia il futuro di Italiano: le ultime

Le annate di Italiano in Serie A sono state eccellenti e sono state motivo di interesse da parte di tante squadre di prima fascia che anno dopo anno si sono convinte sempre di più dell’ottimo lavoro del tecnico siciliano che ora sembra pronto al salto definitivo nella sua carriera.

Il Bologna si è goduto il talento di Italiano, ha vinto un trofeo che mancava da moltissimo e per la dirigenza è lui il punto fermo della prossima annata. Ma intanto stanno cambiando velocemente delle situazioni che rischiano di diventare “pericolose” per i felsinei.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Italiano sta cambiando in queste ore: c’è stato un ribaltone che ora può sbaragliare tutte le carte in tavola.

Italiano-Bologna: rinnovo ancora in stand-by

Sono settimane caldissime per il Bologna e per Vincenzo Italiano. Le parti si stanno aggiornando con costanza ma non hanno ancora deciso il futuro.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, per Vincenzo Italiano la situazione con il Bologna non è ancora ben definita. Nelle scorse ore c’è stato un nuovo incontro tra il Bologna e gli agenti di Vincenzo Italiano ma il meeting non è stato decisivo per il futuro dell’ex Fiorentina al Dall’Ara.

Tra Italiano e il Bologna non c’è ancora certezza. Non hanno ancora trovato la quadra totale sul nuovo contratto, nonostante la volontà di restare insieme sia comunque viva. Il discorso tra il club e l’allenatore non riguarda solo la parte economica ma anche l’aspetto del mercato. In settimana il Bologna e Italiano avranno un nuovo incontro.

Napoli e Milan sulle tracce di Italiano

Vincenzo Italiano può lasciare il Bologna e ad oggi la squadra più interessata a lui è il Milan. I rossoneri stanno cambiando pelle totalmente e vorrebbero un allenatore esperto, giovane e capace di stravolgere la rosa attuale.

Occhio anche al Napoli che potrebbe salutare Antonio Conte nei prossimi giorni e affidarsi a un allentore “rivoluzionario” come lo sono stati Spalletti e Sarri prima di lui. De Laurentiis apprezza Italiano sin dai tempi dello Spezia e potrebbe regalargli un sogno incredibile.