Calciomercato, affare Guirassy in Serie A: in una big a 40MLN

Il calciomercato delle big di Serie A è già iniziato e può regalare grandi sorprese per la prossima stagione: arriva Serhou Guirassy?

Il futuro di tutti i club italiani è in fase di riscrittura totale, visto che ora ci sono delle situazioni che stanno cambiando giorno per giorno e che possono determinare i veri obiettivi della prossima stagione. Quasi tutte le squadre sono alla ricerca di colpi importanti per migliorare la rosa attuale e per dare ai nuovi allenatori modo di poter avere calciatori forti su cui puntare.

Ci sono molte situazioni delicate che stanno cambiando velocemente in queste settimane e possono stravolgere le idee iniziali di tutti gli allenatori.

Calciomercato, colpo Guirassy in Serie A: le ultime

Tante squadre sono alla ricerca di un nuovo bomber di altissimo livello in vista della prossima stagione e questa volta può prendere il via un vera e propria girandola di centravanti che può stravolgere l’assetto attuale della squadra e garantire un numero elevato di gol.

Il futuro della Serie A potrebbe essere molto divertente, con tutte le big che stanno provando a migliorarsi per fare in modo di poter lottare per le prime posizioni nel prossimo campionato.

Secondo le ultime notizie di mercato, Serhou Guirassy è diventato il nuovo obiettivo di mercato di una big: pronto l’assalto decisivo.

Guirassy il colpo in attacco: c’è il Napoli

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante di altissimo profilo che possa dare una mano a Lukaku e possa permettere a Conte di poter avere maggiori possibilità di scelta in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli si è messo sulle tracce di Serhou Guirassy del Borussia Dortmund. Il centravanti franco-guineano è stato uno dei migliori della passata stagione, con 34 gol all’attivo che hanno permesso al Borussia Dortmund di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni.

Guirassy al Napoli sarebbe un colpo eccezionale per gli azzurri e per Antonio Conte che avrebbe un doppio centravanti di altissimo livello e potrebbe alternare il 9 francese con Lukaku e avere un rendimento top in tutte le competizioni.

Guirassy al Napoli: stabilite le cifre

Il Napoli segue con interesse Serhou Guirassy e può provare a chiudere il colpo già nei primi giorni di giugno. Manna è in contatto con il Borussia Dortmund e con il suo entourage e potrebbe trovare presto la chiave per convincere tutti alla conclusione dell’affare.

Il Borussia Dortmund non chiude le porte alla cessione di Guirassy ma chiede 40 milioni per il classe ’96 che ha fatto benissimo nelle sue ultime stagioni e ora potrebbe decidere di accettare la sfida italiana.