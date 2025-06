Pippo Inzaghi nuovo allenatore della big: affare chiuso con lo scambio

Pippo Inzghi ha compiuto una grande impresa portando il Pisa in Serie A ma ora può già lasciare i toscani per un’altra super sfida.

Il tecnico piacentino ha saputo fare grandi cose anche con il Pisa, portando un’altra squadra alla promozione diretta in una serie maggiore e ora il suo futuro sta cambiando di nuovo. Nonostate la grande promozione e la grandissima cavalcata vissuta quest’anno, il tecnico può lasciare immediatamente la squadra che ha fatto grande nelle ultime settimane per accettare una nuova sfida.

Il futuro di Pippo Inzaghi è in fase di evoluzione in questo momento: ci sono discorsi concreti con una squadra di alto livello che intende puntare sulle sue idee per raggiungere obiettivi importanti.

Futuro Pippo Inzaghi: lascia subito il Pisa

La Serie A raggiunta dal Pisa con Pippo Inzaghi è stata un pezzo di storia indimenticabile per la città toscana che mancava in Serie A da 34 anni. Il lavoro svolto con la squadra è stato eccellente e unico nel suo genere, è stato capace di sovvertire tutti i pronostici e grazie all’idea di gioco innovativa e di alto livello è arrivato il traguardo storico.

Il lavoro di Pippo Inzaghi al Pisa non va assolutamente sottovalutato perché è stato in grado di ribaltare completamente le gerarchie in Serie B e ha fatto sì che tanti calciatori rendessero al massimo.

Secondo le ultime notizie di mercato, Pippo Inzaghi può lasciare subito il Pisa nonostante la Serie A: pronto un nuovo contratto con una big.

Pippo Inzaghi lascia il Pisa: lo attende il Palermo

Le qualità di Pippo Inzaghi sono ormai sotto gli occhi di tutti. È stato capace di grandissime cose, ha fatto in modo che una squadra fortemente sottovalutata potesse sognare in grande e potesse vivere il sogno di riabbracciare la Serie A dopo anni di lunghe sofferenze.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Palermo ha deciso di esonerare Dionisi e vuole puntare su Pippo Inzaghi. L’ex bomber del Milan è un mago delle promozioni, ne ha raggiunte già tre con Venezia, Benevento e Pisa e quindi è uno dei migliori allenatori della Serie B.

Il Palermo vuole sognare in grande e dopo una stagione tremendamente deludente ha deciso di dar vita a un nuovo progetto, affidandolo a Super Pippo.

Inzaghi al Palermo: si chiude con lo scambio

Pippo Inzaghi è orientato ad accettare il Palermo. È una big della Serie B e per lui sarebbe molto stimolante confrontarsi con un progetto innovativ che può portare a grandi risultati e grandi sogni.

Ora pare che le due società stanno dialogando sull’ipotesi di uno scambio. Una contropartita che poss firmare in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A dei rosanero, che permetta alla società di Alexander Knaster d’incassare una cifra considerabile come ‘contropartita’ per lasciar partire Inzaghi.