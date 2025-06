Che fine ha fatto Camarda? Lascia il Milan: scelta la squadra

Il Milan non ha ancora mai sfruttato il talento di Francesco Camarda: ora il bomber italiano è pronto all’addio ai rossoneri.

L’attaccante del Milan ha fatto vedere cose buonissime nel corso della sua giovanissima carriera, soprattutto con i pari età e pian piano si è iniziato a parlare di lui in maniera sempre più positiva, forse anche mettendo troppa pressione sulle spalle di un giovanissimo classe 2008 che non ha ancora trovato il modo di maturare bene sotto tutti i punti di vista.

Il futuro di Camarda sarà lontano dal Milan: vuole trovare un progetto giusto per le sue caratteristiche e che gli permetta di fare bene e di diventare il calciatore che tutti conosciamo.

Calciomercato Milan: Camarda verso la cessione

Il nome di Francesco Camarda si è fatto largo nelle speranze dei tifosi del Milan e del calcio italiano: può diventare tra i più forti ma ora la situazione legata al suo futuro cambierà.

L’attaccante classe 2008 è uno dei più promettenti del panorama calcistico italiano e anche mondiale. Di lui si è sempre parlato un gran bene e potrebbe diventare il futuro centravanti della Nazionale ma dovrà trovare continuità, dovrà far esperienza e poi prendersi queste grandi responsabilità.

Secondo le ultime notizie di mercato, Francesco Camarda è pronto a lasciare il Milan dopo l’annata pessima del Milan Futuro in Serie C: ora vuole una nuova avventura.

Camarda via dal Milan: deciso il futuro

Il Milan ha provato a valorizzare Camarda in questa stagione, portandolo spesso in Prima Squadra, ma non ha avuto modo di sfruttarlo con continuità perché le difficoltà erano troppe e affidare i risultati di una squadra a un calciatore troppo giovane sarebbe potuto essere controproducente.

Come fatto sapere da Sky Sport, a ore ci sarà un incontro tra Beppe Riso e il Milan per accordarsi sul futuro di Camarda. L’obiettivo del Milan è molto chiaro: perderlo ora per ritrovarlo in futuro più forte che mai.

L’idea del Milan e di Camarda è semplice: rinnovare il contratto per un lungo periodo e accettare una separazione in prestito per la prossima o per le prossime due stagioni. Il Milan non gli concederà lo spazio che cerca, motivo per cui lo stesso Camarda sarà ceduto in prestito, forse anche in Serie A.

Su Camarda ci sono le big di Serie B e l’Udinese

L’Udinese sta per perdere Lorenzo Lucca e cerca un altro attaccante di grande valore. Ora il nome che viene proposto alla società friulana è quello di Francesco Camarda, giovanissimo e ancora inesperto ma dal grande potenziale, che potrebbe fare al caso dei bianconeri.

Camarda piace anche, molto, alle squadre di Serie B che lottano per un posto in Serie A. Deciderà il calciatore cosa ritiene meglio fare per la sua carriera e poi dirà addio momentaneamente al Milan.