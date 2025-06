Il Milan beffa la Juventus: ha il sì del Bayern Monaco per 18 milioni

Il Milan sta prendendo in considerazione tanti nomi nuovi da regalare a Massimiliano Allegri: contatti in corso con il Bayern Monaco.

Il Mondiale per Club che si sta giocando in America può regalare qualche spunto interessante alle squadre di Serie A che cercano nuovi calciatori in virtù dell’inizio della prossima stagione. Tra queste c’è anche il Milan che deve trovare i nomi utili per risalire velocemente in vetta alla Serie A per puntare a obiettivi e traguardi importanti.

Igli Tare è al lavoro da qualche settimana e può portare qualche profilo importante alla corte del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan: trattativa con il Bayern Monaco

Il Milan ha una volontà ben precisa: tornare in alto. Per farlo avrà bisogno di calciatori nuovi per costruire la rosa giusta per la nuova stagione. L’annata appena conclusa non è stata positiva e la società ha deciso di muoversi con molto anticipo prendendo un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore: ora inizia la costruzione del futuro.

Massimiliano Allegri ha chiesto rinforzi in tutte le aree del campo per la sua rosa, vuole fare in modo che il Milan possa colmare il gap con le avversarie e rimettersi in carreggiata per obiettivi di primo piano.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora il Milan sta entrando in trattativa con il Bayern Monaco per un nuovo esterno che piace ad Allegri.

Milan, serve rinforzare gli esterni: piace Sacha Boey

Il Milan vuole rinnovare tutti i reparti della rosa di Allegri visto che fino all’anno scorso nulla è andato per il verso giusto. Ci sono nomi importanti e calciatori che potrebbero essere funzionali alle idee del tecnico toscano che sono già sulla lista di Igli Tare.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Bayern Monaco ha deciso per la cessione di Sacha Boey. Il terzino francese è stato già tra i protagonisti al Mondiale per Club con il gol contro Auckland City ma Vincent Kompany non lo ritiene utile alla sua rosa attuale e ha aperto alla sua cessione.

Il Milan cerca un nuovo terzino destro titolare e Boey è un nome concreto e che può diventare utilissimo. È un classe 2000, quindi ancora molto giovane e se non si sente centrale nel progetto di Kompany accetterebbe il Milan e la Serie A ben volentieri.

Boey idea per il Milan: c’è anche la Juve

Sacha Boey diventa un’idea per il Milan ma sulle sue tracce è da riferire anche un interesse, ancora timido, della Juventus. Il francese potrebbe diventare il nome giusto per regalare ad Allegri una freccia capace sia in fase di pinta ma che in fase difensiva.

Il Bayern Monaco apre le porte alla cessione di Boey ma chiede circa 25 milioni: il Milan potrebbe arrivare fino a 15-17 milioni più bonus per convincere i tedeschi.