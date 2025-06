Calciomercato, torna di moda Castro: lo prende una big a 35MLN

La girandola di mercato che riguarda gli attaccanti coinvolgerà anche Santiago Castro: è pronto a lasciare il Bologna per una big.

L’attaccante argentino classe 2004 è stato centrale nel progetto di Vincenzo Italiano nella passata stagione e ha fatto grandi cose. Il suo profilo è stato apprezzato per la grande maturità calcistica dimostrata nonostante la giovanissima età, valore aggiunto che ha portato tante squadre importanti a valutarlo come attaccante della prossima stagione.

Il futuro di Santiago Castro può cambiare all’inizio di luglio. Con l’inizio della nuova stagione ci saranno tanti cambiamenti e il calciomercato porterà tanti attaccanti a cambiare maglia.

Calciomercato, colpo Santiago Castro: resta in Serie A

Il nome di Santiago Castro sta tornando prepotente nelle idee di mercato dei top club italiani ed europei che sono alla ricerca di un centravanti moderno, con numeri potenzialmente importanti e sul quale si può costruire un futuro di alto livello.

La stagione con il Bologna ha confermato le sue qualità e la sua possibile crescita e quindi ora ci sono squadre che sono pronte a grandi investimenti prima che sia “troppo tardi” e diventi inaccessibile per costi.

Secondo le ultime notizie di mercato, Santiago Castro è pronto a lasciare il Bologna per restare in Serie A e firmare con una big.

Juventus su Castro se salta Osimhen: colpo possibile

La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante che dovrà sostituire Dusan Vlahovic. Il serbo è in uscita, dovrà trovarsi una nuova sistemazione se non intende restare fuori per un anno intero, non è la prima scelta di Tudor che ha chiesto alla società un nuovo centravanti.

Victor Osimhen è il sogno della Juventus ma l’ingaggio del nigeriano è troppo difficile, per costi. Il Napoli non scende sotto i 75 milioni di euro della clausola e lo stesso attaccante non intende abbassare il suo stipendio da 10 milioni di euro a stagione, quindi per la Juve servirà una strategia ben precisa.

Essendo un affare complicato, la Juventus ha iniziato a muoversi anche per altri attaccanti e il primo nome in lista è quello di Santiago Castro se dovesse saltare Osimhen.

Castro alla Juventus: il Bologna apre alla cessione

Il Bologna di Vincenzo Italiano giocherà in Europa League il prossimo anno e ha grandi ambizioni. In primis quella di confermarsi tra le grandi della Serie A, sognando la qualificazione in Champions League, e poi di fare bene anche in Europa.

Castro può lasciare il Bologna che chiede 35 milioni di euro. Senza trattative lunghe, senza sconti e senza l’inserimento di contropartite per abbassare la parte cash. Chi sarà il prossimo attaccante della Juventus?