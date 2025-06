De Paul, no al Galatasaray: vuole la Serie A, dove giocherà

Rodrigo De Paul è pronto a lasciare l’Atletico Madrid per fare ritorno in Serie A: no al Galatasaray che lo ha cercato nelle ultime ore.

Il centrocampista argentino ha vissuto annate importanti con la maglia dell’Udinese con prestazioni e giocate degne di nota e importanti che hanno, poi, fatto innamorare l’Atletico Madric e successivamente tutti i tifosi Colchoneros. Simeone lo ha reso subito titolare, offrendogli un ruolo nuovo per le sue caratteristiche e rendendolo un centrocampista completo sotto tutti i punti di vista.

Dopo anni all’Atletico Madrid, Rodrigo De Paul è pronto a lasciare la capitale spagnola dopo la delusione del Mondiale per Club e vuole tornare in Serie A.

Calciomercato, De Paul lascia l’Atletico Madrid: le ultime

Il profilo di Rodrigo De Paul è diventato sempre più importante per il calcio argentino e anche per i Colchoneros. Ora è un punto di riferimento per la nazionale e lo è stato per la squadra di Diego Simeone che, ora, sta valutando un nuovo futuro.

Nel corso degli anni De Paul si è distinto per la grande voglia di migliorarsi sempre e per i passi in avanti che ha fatto, tanto da essere diventato uno dei titolari indiscussi anche della selezione di Scaloni e un leader dello spogliatoio accanto a Messi.

Ora però il futuro di Rodrigo De Paul sta prendendo una strada nuova: arrivato a 31 anni lascerà definitivamente l’Atletico per fare ritorno in Serie A.

Il Milan pensa a De Paul: al posto di Reijnders

Per Rodrigo De Paul si riaprono le porte della Serie A. Il suo contratto con l’Atletico Madrid scade nel 2026, ha ancora tanto da dare al calcio e non intende accettare mete “inferiori” al campionato spagnolo.

Secondo quanto riferisce TMW, Rodrigo De Paul è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Igli Tare per il Milan. I rossoneri hanno perso un pezzo pregiato come Tijjani Reijnders e stanno cercando un sostituto all’altezza, nei numeri e nelle caratteristiche e l’argentino sembra il nome giusto.

Il Milan pensa a De Paul ma cerca uno sconto per arrivare alle firme, sia con il club spagnolo che con lo stesso calciatore che percepisce uno stipendio importante.

De Paul al Milan: no al Galatasaray

De Paul vuole tornare in Serie A e il Milan è la squadra più vicina a prenderlo. Ci sono ancora distanze importanti tra le parti ma si può arrivare al sì del calciatore se i due club troveranno un accordo.

La Serie A è la sua priorità. Nei giorni scorsi anche il Galatasaray ha fatto un sondaggio per il calciatore argentino che, però, ha preso tempo ed è orientato a non accettare la destinazione se il Milan dovesse fare i passi giusti in avanti per prenderlo.