De Paul in Serie A, c’è la svolta: sta per firmare

Rodrigo De Paul è uno dei calciatori che in Serie A ha lasciato un vuoto più grande con il suo addio. Di recente si parla con insistenza di un suo ritorno in Italia ed ora arriva la svolta, dal momento che il centrocampista argentino sta per firmare. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il centrocampista argentino ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni. E buona parte della sua maturazione l’ha avuta in Italia, all’Udinese, dove è maturato sia come calciatore che come uomo. Passando dall’essere un esterno di centrocampo promettente ad essere un bel fantasista, fino a diventare uno dei centrocampisti centrali più efficaci al mondo. Laureandosi anche campione del mondo con la Nazionale argentina da assoluto protagonista. Da tempo si vocifera di un suo possibile ritorno in Serie A ed ora arriva la svolta. L’argentino, infatti, sta per firmare.

L’argentino torna in Serie A? C’è la svolta

Pur essendo uno dei calciatori a cui Diego Pablo Simeone non rinuncia praticamente mai, da tempo si vocifera di un suo addio. Verso l’Italia ma non solo, dal momento che un calciatore del genere attira in maniera inevitabile su di sé l’interesse di tante realtà mondiali.

In tal senso, secondo quanto raccontato da “Todofichajes.com“, arrivano novità. L’Arabia Saudita è pronta a tornare alla carica per assicurarsene le prestazioni e per ammirare le sue giocate a quelle latitudini. La trattativa non è facile, dal momento che l’Atletico Madrid non intende lasciarlo partire. Ma i milioni sauditi potrebbero cambiare tutto.

Rodrigo De Paul, l’Arabia Saudita torna alla carica

Anche il calciatore, al momento, non preme certamente per salutare l’Atletico Madrid, dal momento che è un titolare di una delle squadre più forti d’Europa. Ed è ovviamente tentato dalla possibilità di provare a vincere la Champions League anche dopo il Mondiale. Chiaramente, però, gli ingaggi che vengono garantiti in Arabia Saudita possono presto diventare un fattore importante. Le prossime settimane si potrebbero rivelare decisive per il suo futuro. La Serie A spera di poterlo riabbracciare, con la Juventus da tempo sulle tracce, ma è difficile tenere testa alla forza economica proveniente dall’Arabia Saudita.