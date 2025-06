Pio Esposito come Camarda, lascia l’Inter: accordo in Serie A

L’Inter è impegnata al Mondiale per Club in questo momento ma si parla già di mercato e di futuro: sarà addio a Pio Esposito.

Il giovanissimo attaccante italiano è uno dei nomi più chiacchierati del momento dopo la stagione spettacolare con lo Spezia in Serie B con la promozione in Serie A sfiorata e sognata fino all’ultimo istante ma poi mai concretizzata. Il suo sviluppo è sotto gli occhi di tutti, ha avuto una grande crescita e ora sembra pronto per il salto di qualità definitivo.

Cristian Chivu lo sta valutando in America per capire il suo livello comparato a quello dei compagni di squadra già affermati ma presto ci saranno novità per il suo futuro.

Calciomercato Inter, Pio Esposito verso l’addio

L’Inter sta provando pian piano a riprendersi dalle macerie lasciate nella stagione 2024/25 con la sconfitta in tutte le competizioni in cui è stata impegnata con Simone Inzaghi. Deve necessariamente partire un nuovo corso e andranno fatte mosse importanti sul mercato per ringiovanire la rosa e renderla ancora più competitiva.

Ci sono molte situazioni in via di sviluppo che possono cambiare da un momento all’altro e stravolgere il volto del club nerazzurro.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Pio Esposito sarà lontano dall’Inter: pronto un nuovo accordo in Serie A.

Pio Esposito ancora in Serie A: pronto al trasferimento

Francesco Pio Esposito può lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. L’attaccante classe 2005 ha fatto molto bene in Serie B con lo Spezia e nella girandola di attaccanti che presto prenderà il via in Serie A ci entrerà anche lui.

All’Inter probabilmente non troverebbe lo spazio necessario per esprimere il suo talento in maniera continuativa e quindi si cerca una soluzione importante che possa esaltarne le qualità. Secondo La Gazzetta dello Sport, ad agosto si deciderà definitivamente se Pio Esposito andrà in prestito o se resterà in nerazzurro.

L’idea è quella di chiudere un prestito annuale in Serie A in una squadra che possa farlo giocare da titolare. Ci sono molti interessamenti e presto si può chiudere.

Udinese su Pio Esposito: accordo se parte Lucca

L’Udinese può cedere Lorenzo Lucca a una delle big della Serie A e se dovesse chiudere l’affare poi si fionderebbe su Pio Esposito dell’Inter. I friulani, però, non intendono chiudere l’accordo in prestito secco ma vogliono garantirsi un possibile futuro insieme all’attaccante camapano.

L’idea della dirigenza dell’Udinese è quella di chiudere l’accordo con un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri così da poter avere la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo o guadagnare una cifra considerevole per aver promosso le qualità dell’attaccante.