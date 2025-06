Doppio scambio e sì al Napoli: Conte lo ha già convinto

Il Napoli sta provando a migliorare la rosa in tutti i reparti, agendo con largo anticipo sul mercato: pronto un doppio scambio.

Gli azzurri sono campioni d’Italia e hanno l’obiettivo di difendere il titolo anche nella prossima stagione, quindi proveranno a fare un mercato importante che possa fare in modo che Antonio Conte possa giocarsi alla grande l’intera stagione, con tutte le competizioni da affrontare nel migliore dei modi per far crescere ancora di più il club.

La squadra è già competitiva, come dimostrato nella scorsa stagione, ma va migliorata e ampliata per evitare pesanti cadute che sarebbero estremamente deleterie in vista di una stagione che si preannuncia molto faticosa.

Calciomercato Napoli: pronto un colpo dalla Serie A

Il Napoli vuole continuare a essere una delle squadre più forti della Serie A e sta lavorando sodo per migliorare la rosa. Manna e Conte hanno un piano ben preciso per portare in azzurro alcuni dei migliori calciatori in circolazione, come già dimostrato con il super colpo Kevin De Bruyne.

Il futuro del Napoli si scrive in base al calciomercato e alle mosse che si porteranno avanti d’ora in poi per tutta l’estate. Ci sono già molti nomi sul tavolo delle trattative, alcuni anche dalla Serie A.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli vuole chiudere un altro colpo dalla Serie A: pronto un doppio scambio per arrivare al sì definitivo, agli accordi e alle firme.

Napoli su De Winter: doppio scambio con il Genoa

Il Napoli intende rinforzare la difesa con calciatori che possano fare la differenza nel presente e anche in futuro. I nomi sul taccuino di Manna e Conte sono molti e dopo aver chiuso per Marianucci ci sono molte possibilità che arrivino altri due difensori centrali per completare a regola d’arte l’intero reparto e non avere mai problemi.

Il nome nuovo che piace al Napoli è quello di Koni De Winter del Genoa. Il difensore ex Juventus è stato uno dei migliori del Grifone nella passata stagione e ha attirato gli occhi di diversi club importanti che sono a caccia di un nuovo difensore centrale, giovane ma già esperto di Serie A.

De Winter al Napoli si può chiudere con un doppio scambio. Al Genoa interessano, molto, Cyril Ngonge e Giovanni Simeone e l’affare si potrebbe chiudere proprio in questo modo, senza alcun conguaglio economico a favore di nessuna delle due squadre.

De Winter al Napoli? C’è anche l’Inter

Il Napoli è interessato anche a Koni De Winter per la difesa e sta valutando come chiudere velocemente il colpo per anticipare la concorrenza delle altre big di Serie A.

Anche l’Inter, infatti, è interessata al calciatore belga che, però, vuole un progetto che punti realmente sulle sue qualità e caratteristiche e che gli dia la possibilità di scendere in campo e crescere sempre di più.