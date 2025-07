Affare Bernabé, accordo col procuatore: niente Inter, ok a 20MLN

Il calciomercato ora sta entrando definitivamente nel vivo e ci sono alcune situazioni che stanno cambiando: Adrian Bernabé entra nel vivo delle trattative.

Il centrocampista spagnolo del Parma è stato uno dei migliori dell’intera stagione del club ducale nonostante il brutto infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi e che ne ha rallentato la crescita e l’ulteriore sviluppo. Su di lui si sono posati gli occhi dei migliori club del campionato di Serie A e ora la sua situazione è da tenere sotto controllo perché è entrata nel vivo e può cambiare da un momento all’altro.

Il futuro di Bernabé interessa da vicino a molte squadre e ora si rischia addirittura di andare allo scontro totale tra entourage e club di appartenenza per l’addio immediato.

Calciomercato, affare Bernabé: pronto l’addio al Parma

Il nome di Bernabé è diventato pian piano più importante nelle idee di mercato dei grandi club che sono alla ricerca di un centrocampista con le sue qualità tecniche. Al Parma ha fatto benissimo, ha dimostrato il suo enorme talento con giocate pazzesche e può diventare uno dei centrocampisti più forti del nostro campionato.

Bernabé è uno dei centrocampisto in rampa di lancio del nostro campionato ed essendo giovanissimo l’investimento su di lui sa di scommessa vinta a prescindere.

Secondo le ultime notizie di mercato, Adrian Bernabé è pronto a cambiare maglia: ma non firmerà con l’Inter che aveva mostrato grande interesse per lui.

La Fiorentina punta Bernabé: superata l’Inter

L’Inter nelle scorse settimane ha fatto un tentativo per Adrian Bernabé del Parma. Cristian Chivu ovviamente lo conosce bene e sa del suo potenziale. Avrebbe voluto portarlo all’Inter per renderlo man mano il post Calhanoglu ma con le pesanti grane che ci sono ora in casa nerazzurra, i problemi da risolvere sono ben altri.

I contatti tra Inter e Parma per Bernabé sono in stand-by da un po’ e ora ne vuole approfittare la Fiorentina. La società Viola punta a creare una rosa con un mix di giovani di grande valore e futuro e “anziani” che diano garanzie di immediatezza e il colpo Bernabé si piazza alla perfezione in questa ricetta.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Fiorentina sta spingendo per prendere subito Bernabé dal Parma.

Bernabé verso la Fiorentina: accordi con il procuratore

I contatti tra gli uomini di mercato di Commisso e il procuratore di Bernabé sono molto positivi: l’affare si può fare e il calciatore ha già dato il suo benestare alla trattativa, raggiungendo un accordo economico con il club toscano.

Il Parma non vorrebbe farlo partire ma ha fissato il prezzo a 20 milioni. Una cifra considerata giusta dalla Fiorentina che proverà a strappare il sì dei ducali con uno sconto, inserendo anche qualche bonus.